Cae “El Señor de la A”, líder de La Línea en Chihuahua; tiene orden de extradición a EU

Sergio “N”, alias “El señor de la A”, presunto jefe de plaza en el municipio de Rosales, Chihuahua, de la organización delictiva “La Línea” afín al “Nuevo Cártel de Juárez” (NCDJ), fue detenido durante un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

La dependencia indicó que la captura del sospechoso y un presunto cómplice fue resultado del intercambio de información con el gobierno de Estados Unidos y de trabajos de Inteligencia Militar Central de la Defensa.

El Señor de la A y su cómplice fueron capturados por elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con el Ejército Mexicano, en flagrancia delictiva en el municipio de Ojinaga.

De acuerdo con la Defensa, Sergio “N” es señalado como responsable del trasiego de droga y tráfico de personas de México a Estados Unidos, país en donde cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición por delitos de narcotráfico.

La información de Inteligencia Militar Central estableció que El Señor de la A operaba bajo las órdenes directas de su hijo, Sergio Pedro “N”, “El Checo”, presunto jefe regional de La Línea, afín al NCDJ.

La Defensa detalló que El Señor de la A fue trasladado en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para ser presentado ante un juez federal de control en la Ciudad de México, con el fin de determinar su situación jurídica.

Su cómplice fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), en Chihuahua, Chihuahua, para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

García Harfuch reconoce a Fuerzas Especiales

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reconoció a las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional por la captura en Ojinaga de "El Señor de la A”, operador de La Línea, célula del Nuevo Cártel de Juárez.

En un mensaje en su cuenta de X, el funcionario destacó el intercambio de información con agencias de Estados Unidos para concretar dicha captura.

“Reconocemos el trabajo de las Fuerzas Especiales de @Defensamx1, así como de la @GN_MEXICO_, que, mediante labores de inteligencia militar e intercambio de información con agencias de Estados Unidos, lograron la detención en Ojinaga, Chihuahua, de Sergio “N”, alias “El Señor de la A”, identificado como líder regional de la organización criminal “La Línea”, afín al Nuevo Cártel de Juárez”, escribió García Harfuch.

El titular de la SSPC indicó que El Señor de la A es requerido por autoridades judiciales de Estados Unidos.

“Esta persona cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico y es señalada por su participación en el tráfico de drogas y personas hacia ese país”, indicó en su mensaje de X.