Hallan cadáver de mujer con mensaje amenazante sobre Arco Norte

Localizan el cuerpo de una mujer maniatado de pies y manos con signos de violencia, con mensaje amenazante sobre la carretera Arco Norte, entre los límites de Puebla y Tlaxcala entre los municipios de Tepetitla y Texmelucan.

Los primeros reportes indican que podría tratarse de una mujer con reporte de desaparición identificada como Lorena N., de 46 años de quien se desconocía su paradero desde el martes 20 de octubre, en San Baltazar Temaxcalac, municipio de Texmelucan.

Las características de la víctima coinciden con las de una mujer que habría sido privada de la libertad, quien viajaba a bordo de una motocicleta que fue abandonada en el lugar.

Después del análisis del punto exacto, se confirmó que el cadáver se encontraba en territorio del estado de Puebla, por lo que peritos y agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado, se hicieron cargo de las diligencias correspondientes y del levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, mientras continúan las investigaciones para esclarecer este hecho violento.

Claman justicia por asesinato de doctora Cristina Ramos

Por Tamara Corro

Otro caso, en el que también se registró el homicidio de una mujer, tuvo lugar en Coatzacoalcos, Veracruz, donde la joven médica Cristina Ramos Argüello, de 34 años de edad, fue asesinada al interior de su departamento.

Entre el dolor y la indignación, familiares de la joven acudieron hasta el municipio veracruzano para reclamar el cuerpo de Cristina, donde también exigieron a las autoridades ministeriales actuar con celeridad para evitar que el caso quede impune.

Cristina había llegado a Coatzacoalcos hace más de un año luego de obtener su plaza médica, donde prestaba sus servicios en dos instituciones de salud pública. Momentos antes de su muerte, sostuvo una última comunicación digital con sus seres queridos mediante una nota de video.

Su hermana, Ana Ramos, relató que tiene un video donde Cristina “está muy contenta en la mañana, desayunando, diciendo que se había preparado un huevito, que estaba feliz. Nos enseñó fotos de su perra antes de que se metiera a bañar y antes de que la asesinaran, ella estaba muy bien”,

La hermana de la víctima denunció el impacto que dejó el crimen en su círculo cercano: “No solo la mató a ella, mató a cada una de nuestra familia, fracturó a nuestra familia, nos dejó lastimados. Mi madre la esperaba y cómo la va a recibir, la va a recibir muerta, nos llevamos a la doctora Cristina muerta, asesinada, la asesinaron brutalmente, no es justo”.

Sospechoso prófugo y exigencia de no impunidad

Las indagatorias señalan como presunto responsable a su expareja sentimental, Lenin Salvador "N", quien huyó tras los hechos y permanece en calidad de prófugo. Ante esta situación, la familia pidió la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier indicio que permita ubicarlo.

Por favor, les ruego, les suplico que si tienen alguna información o algo, que les hagan llegar a las autoridades, que no permitan que ese infeliz que le quitó la vida a mi hermana ande por la vida como si nada”, suplicó Ana Ramos.

Por otra parte, el padre de la profesionista, Rafael Ramos, demandó que la investigación no se detenga. “Queremos que no traspapelen, le den carpetazo, y al rato va a volver a pasar y no va a dejar de pasar, nada más queremos que se haga justicia”.