Movimiento Ciudadano acusa patrón nacional de persecución política; Veracruz, el estado más golpeado

Durante un encuentro con militantes de Movimiento Ciudadano, su líder fundador, Dante Delgado Rannauro, acusó que los gobiernos de Morena en distintos estados de la República operan un “patrón sistemático de persecución política, uso faccioso de la justicia y manipulación electoral”, y señaló que Veracruz es el ejemplo más grave y acelerado de ese modelo. Afirmó que el gobierno que encabeza Rocío Nahle reproduce prácticas de intimidación, presiones judiciales y reversión de triunfos electorales.

En un encuentro con la militancia naranja, previo al consejo estatal partidista, Delgado sostuvo que en Veracruz el gobierno estatal utiliza las instituciones “para perseguir adversarios, intimidar voces críticas y proteger a quienes forman parte de su grupo”. Aseguró que primero se acusa desde el micrófono, luego hay condena ante los medios y después hay expedientes armados que impiden cualquier posibilidad de justicia.

Recordó el caso de José Manuel del Río Virgen, detenido en 2021 y calificado por él como preso político y que este “debió marcar el final de una época, no convertirse en antecedente de nuevos abusos”. Delgado recordó que acudió a la toma de protesta de la gobernadora Nahle en 2024 con la confianza de una relación institucional respetuosa, pero hay decepción.

A casi 2 años debo decirle que gobernar Veracruz exige entender algo elemental: se gobierna para los 212 municipios, no únicamente donde gobierna Morena; y se protege a todas las personas, no sólo a quienes aceptan alinearse con el poder”, advirtió.

En materia electoral, afirmó que Veracruz es el estado donde MC ha sufrido los mayores agravios. Recordó que durante la elección municipal de 2025 al menos 10 candidatos denunciaron amenazas y no recibieron protección oficial. En mayo, dijo, Avisack Douglas fue asesinada durante un ataque a la candidata del partido en Juan Rodríguez Clara, en un contexto donde “la obligación del gobierno era proteger vidas, atender las amenazas y garantizar una elección libre” .

Durante su discurso Delgado mencionó que MC se posicionó con triunfos en Papantla y Poza Rica, pero que el oficialismo detuvo los cómputos y pese a las denuncias de alteración de paquetería electoral al ser trasladada a la capital del estado, fueron anulados votos y ello abonó para presionar al árbitro para anular los dos triunfos municipales. “Fue el primer gran fraude electoral de Morena en Veracruz.”

El dirigente denunció presiones para que alcaldes y cabildos dejen MC y se sumen a Morena. Citó a Jesús Uribe, alcalde de Las Choapas, supuestamente presionado judicialmente, y cuestionó el desafuero de los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván, al señalar que no acredita culpabilidad ni cancela el derecho de defensa.

Delgado sostuvo que el modelo también opera en Nayarit, Puebla, Tabasco y Campeche, donde alcaldes y candidatos de MC fueron detenidos, cateados o inhabilitados sin pruebas. Mencionó nuevas detenciones en Puebla, cateos de la FGR en Tabasco e inhabilitaciones en Campeche.

Contrastó esos casos con la protección que, según MC, reciben acusados de Morena en Sinaloa, donde no avanzan juicios políticos ni desafueros. También recordó el atentado contra Sergio Torres Félix y la diputada Elizabeth Montoya.

Ante ello, Delgado anunció que MC impulsará una reforma para que las fiscalías dependan directamente de los Ejecutivos estatal y federal, a fin de hacerlos responsables de sus intervenciones y evitar abusos.

Afirmó que Veracruz debe atender sus “auténticos dolores”: más de 7 mil personas desaparecidas, mujeres violentadas, niñez amenazada por la inseguridad y familias buscadoras. “Cada recurso utilizado para perseguir adversarios es un recurso que se le niega a esas causas”, dijo.

Delgado advirtió que MC no tolerará agravios ni intimidaciones contra sus liderazgos municipales. Aseguró que competirán “a la buena” el próximo año y que en 2030 buscarán ganar Veracruz y la Presidencia.