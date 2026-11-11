Accidentes de tránsito en México: ¿qué lugar ocupa tu estado?

En México, el estado que registra más accidentes de tránsito no necesariamente es el que acumula más accidentes fatales. Los datos definitivos de 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelan diferencias importantes entre ambas clasificaciones.

De acuerdo con la Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas (ATUS), durante 2025 se registraron 380,391 accidentes en el país. De ellos, 4,093 fueron clasificados como fatales, es decir, siniestros en los que al menos una persona falleció en el lugar.

El análisis de los registros oficiales permite identificar qué entidades encabezan cada clasificación y cómo cambia su posición cuando se consideran las consecuencias de los accidentes.

Nuevo León encabeza los accidentes registrados

Nuevo León ocupó el primer lugar nacional con 71,308 accidentes de tránsito registrados durante 2025. La cifra representa aproximadamente 18.7% del total nacional.

La segunda posición correspondió a Chihuahua, con 26,626 accidentes, seguida por el Estado de México, con 25,032; Sonora, con 21,780, y Guanajuato, con 19,875.

La diferencia entre Nuevo León y Chihuahua es considerable: la primera entidad registró aproximadamente 2.7 veces el número de accidentes de la segunda.

Sin embargo, esta clasificación contabiliza todos los accidentes registrados, incluidos aquellos que únicamente ocasionaron daños materiales.

Nuevo León registró 71,308 accidentes de tránsito en 2025, seguido por Chihuahua, Estado de México, Sonora y Guanajuato, de acuerdo con los datos del INEGI. Alexandro Medrano

El Estado de México lidera los accidentes fatales

La clasificación cambia cuando se consideran únicamente los accidentes fatales.

El Estado de México encabeza este indicador con 406 eventos durante 2025. Le siguen Jalisco, con 353; Ciudad de México, con 257; Puebla, con 252, y Chihuahua, con 247.

Nuevo León, pese a ocupar el primer lugar en accidentes totales, se encuentra en la sexta posición por accidentes fatales, con 241.

Es importante distinguir entre un accidente fatal y el número de personas fallecidas: un solo accidente puede ocasionar la muerte de más de una persona.

Estado de México encabezó el registro de accidentes fatales en 2025, con 406 eventos. Le siguieron Jalisco, Ciudad de México, Puebla y Chihuahua. Alexandro Medrano

Ciudad de México: del lugar 24 al tercero

Uno de los contrastes más importantes aparece en Ciudad de México.

Durante 2025, la capital registró 5,276 accidentes de tránsito, cifra que la coloca en el lugar 24 entre las 32 entidades federativas.

Pero cuando se contabilizan únicamente los accidentes fatales, sus 257 registros la sitúan en la tercera posición nacional.

Esto representa una diferencia de 21 lugares entre ambas clasificaciones.

El contraste no significa que Ciudad de México haya ascendido 21 posiciones respecto de 2024. Ambas posiciones corresponden a 2025 y cambian exclusivamente por el indicador utilizado.

Tampoco demuestra que circular en la capital sea más peligroso que hacerlo en otras entidades. Las diferencias en los sistemas de captación y registro deben considerarse antes de interpretar los resultados como mediciones de riesgo.

Ciudad de México ocupa el lugar 24 nacional por accidentes totales, con 5,276 registros, pero el tercero por accidentes fatales, con 257 eventos durante 2025. Alexandro Medrano

Aumentaron los accidentes, pero disminuyeron los fatales

La comparación nacional entre 2024 y 2025 muestra dos tendencias diferentes.

El número total de accidentes registrados pasó de 374,949 a 380,391, un incremento de 5,442 eventos, equivalente a 1.45%.

En contraste, los accidentes clasificados como fatales disminuyeron de 4,188 a 4,093, una reducción de 95 eventos, equivalente a 2.27%.

También disminuyó el número de personas fallecidas en el lugar del accidente, de 4,656 en 2024 a 4,571 en 2025.

Estas variaciones describen lo ocurrido en los registros oficiales y no permiten concluir, por sí solas, que haya disminuido el riesgo individual de morir en un accidente de tránsito.

Qué revela y qué no revela el ranking

La estadística ATUS del INEGI reúne información de accidentes de tránsito ocurridos en zonas urbanas y suburbanas. No incluye los registrados en carreteras federales.

Además, la información procede de registros administrativos de distintas autoridades estatales y municipales, cuyos procedimientos de captación pueden variar.

Por ello, una entidad con más accidentes registrados no necesariamente presenta un riesgo vial mayor que otra. Tampoco una proporción elevada de accidentes fatales registrados equivale directamente a una mayor probabilidad individual de morir.

El alcance de los datos permite comparar la frecuencia y las consecuencias de los accidentes captados por ATUS, pero no establecer una clasificación absoluta de las entidades más peligrosas para conducir.

Los accidentes de tránsito registrados en México aumentaron 1.45% entre 2024 y 2025, mientras los clasificados como fatales disminuyeron 2.27%, según el INEGI. Alexandro Medrano

Cierre metodológico.

El doble ranking ofrece dos lecturas complementarias de los accidentes de tránsito en México: dónde se registran más eventos y dónde se contabilizan más siniestros con consecuencias mortales.

La diferencia entre ambas clasificaciones permite observar que contar accidentes no es lo mismo que medir su gravedad.

Fuente: INEGI, Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas (ATUS), microdatos definitivos de 2024 y 2025. Cálculos y comparaciones propios.