Morena convoca a plenaria el 30 de agosto; revisará paquete económico y agenda de reformas

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados celebrará su reunión plenaria el próximo 30 de agosto, en vísperas del arranque del periodo ordinario de sesiones, informó el coordinador parlamentario y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila.

El legislador morenista adelantó que al encuentro asistirán integrantes del gabinete federal y de la dirigencia nacional del partido para revisar las principales iniciativas que impulsará la mayoría legislativa a partir del 1 de septiembre.

En un mensaje difundido en redes sociales, Monreal explicó que la plenaria servirá como espacio de discusión, deliberación y preparación de los proyectos que serán analizados y, en su caso, aprobados durante el próximo periodo legislativo.

Entre los funcionarios convocados mencionó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; al secretario de Economía, Marcelo Ebrard; a la titular de Turismo; al secretario de Relaciones Exteriores y al secretario de Hacienda, quien expondrá los alcances del paquete económico que el Ejecutivo federal enviará al Congreso, dijo Monreal.

También participará la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, para revisar el conjunto de iniciativas que prepara el Gobierno federal y que serán presentadas ante el Poder Legislativo.

A la reunión asistirán además dirigentes de Morena, entre ellos Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, con quienes los diputados abordarán las prioridades políticas y legislativas del movimiento.

Monreal aseguró que actualmente se encuentran revisando las propuestas que integrarán la agenda parlamentaria de la bancada y sostuvo que las reformas estarán orientadas a fortalecer distintos ámbitos del país.

“No vamos a legislar nada que no sea para bien de México”, afirmó el coordinador morenista.