México otorga el primer registro sanitario del mundo para biofungicida de RNA

Nuestro país otorgó el primer registro sanitario del mundo para un biofungicida de RNA, una innovación que acaba “con el gen del hongo objetivo sin dañar a otros organismos”.

Al respecto, Víctor Hugo Borja Aburto, comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, (Cofepris) explicó que la autorización para la aplicación de este producto en territorio nacional se realizó con rigor científico y en un tiempo récord.

Resaltó que “México otorga el primer registro sanitario del mundo para un biofungicida de RNA, una molécula que apaga el gen del hongo que necesita para sobrevivir y actúa únicamente sobre ese hongo, que se degrada de manera natural y deja limpios el suelo, el agua y los frutos. Y tampoco daña a los trabajadores y sus familias”.

El funcionario agregó que mientras México ya autorizó el registro sanitario, este biofungicida de RNA sigue siendo analizado en otras partes del mundo: “Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea todavía están evaluando algunos de estos productos. Nosotros, entre las autoridades que intervenimos, lo evaluamos entre Agricultura, Medio Ambiente y Salud, de tal manera que intervenimos Cofepris, Senasica y Semarnat en una evaluación. Y esta vez fue en un tiempo récord y con el rigor científico asegurado”.

Durante la conferencia “México líder en biotecnología”, donde estuvieron presentes el secretario de Salud, David Kershenobich y el titular de Economía, Marcelo Ebrard, entre otros funcionarios, Borja Aburto señaló que el gobierno federal reafirma su compromiso con el campo mexicano posicionado al país como un referente internacional en la innovación agrícola y el cuidado del medio ambiente.

Detalló que “es importante reiterar una dimensión importante que se habilita con este registro: la planta de manufactura, como se mencionaba, y la inversión que se construirá en la Ciudad de México.

Agregó que al campo mexicano le “gustaría mencionar que la ciencia más avanzada del mundo ya se hace aquí y se hace para el campo mexicano. La vamos a poner en sus manos para que nadie en este país tenga que escoger nunca más entre cuidar su cosecha y su familia”, señaló.

Por otra parte, el titular de la Cofepris adelantó que en breve se publicará un segundo decreto de plaguicidas prohibidos.

Y agregó que hasta el momento, junto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), se han revocado 197 registros de plaguicidas de alto riesgo.