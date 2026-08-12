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Aseguran más de 47 mil litros de combustible en Monclova, Coahuila

Personal de la FGR decomisó más de 47 mil litros de combustible en Monclova, Coahuila 

Por: Alma Gudiño

aseguramiento de combustible
Las autoridades aseguraron más de 47 mil litros de huachicolFoto: Especial

Luego de una denuncia anónima, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación que derivó en un cateo, donde decomisaron más de 47 mil litros de combustible en Monclova, Coahuila.

La orden judicial se desarrolló en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Hipódromo de la ciudad acerera, donde se aseguró el hidrocarburo.

Durante la técnica de investigación se aseguró cuatro bombas dispensadoras de gasolina, 47 mil 319 litros de combustible, el inmueble y una cantidad, aunque la dependencia federal no informó de cuánto dinero incautó.

Durante el operativo, elementos de la Guardia Nacional (GN) y Protección Civil Municipal brindaron seguridad perimetral.

En tanto, el agente del Ministerio Público de la Federación lleva a cabo las investigaciones por delito cometidos en materia de hidrocarburos en el estado de Coahuila. 

La Fiscalía General de la República desmanteló cuatro centros utilizados para el procesamiento ilícito de combustible en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos, donde fueron asegurados más de un millón de litros de hidrocarburos. #NoticiasImagen #ImagenNoticias530 Visita nuestro sitio web: http://www.imagentv.com No te pierdas Imagen Noticias 5:30 con Marlene Stahl, Nuria Gil y Adriana Treviño de lunes a viernes por Imagen Televisión. TikTok 5:30: https://www.tiktok.com/@imagennoticias530 TikTok Noticias: https://www.tiktok.com/@imagennoticias Instagram 5:30: https://www.instagram.com/imagennoticias530 Instagram Noticias: https://www.instagram.com/imagentvnoticias/ X 5:30: https://x.com/imagen530 X Noticias: https://twitter.com/ImagenNoticias_ X Televisión: https://twitter.com/ImagenTVMex Facebook Noticias: https://www.facebook.com/ImagenTVNoticias Aquí encontrarás la mejor información nacional e internacional de Imagen Noticias con Francisco Zea, Nacho Lozano, Crystal Mendivil y Paola Rojas.
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