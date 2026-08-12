Aseguran más de 47 mil litros de combustible en Monclova, Coahuila

Luego de una denuncia anónima, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación que derivó en un cateo, donde decomisaron más de 47 mil litros de combustible en Monclova, Coahuila.

La orden judicial se desarrolló en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Hipódromo de la ciudad acerera, donde se aseguró el hidrocarburo.

Durante la técnica de investigación se aseguró cuatro bombas dispensadoras de gasolina, 47 mil 319 litros de combustible, el inmueble y una cantidad, aunque la dependencia federal no informó de cuánto dinero incautó.

Durante el operativo, elementos de la Guardia Nacional (GN) y Protección Civil Municipal brindaron seguridad perimetral.

En tanto, el agente del Ministerio Público de la Federación lleva a cabo las investigaciones por delito cometidos en materia de hidrocarburos en el estado de Coahuila.