Kenia López buscará a Ávila y Mancilla tras altercado en el Senado

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, consideró que el enfrentamiento verbal y los empujones protagonizados por los diputados Arturo Ávila Anaya (Morena) y Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla (PRI) en el Patio del Federalismo del Senado de la República, reflejan el nivel de polarización que atraviesa la vida política del país.

Adelantó que buscará a ambos legisladores para hacerles un llamado al diálogo y a la civilidad política.

El enfrentamiento se registró durante la sesión de la Comisión Permanente, jornada que estuvo marcada por acusaciones entre Morena y la oposición.

“Esta polarización extrema nos obliga a pensar que quizá ya es momento de detener esta polarización que, hay que decirlo, en muchas ocasiones fue originada o fomentada incluso desde los micrófonos de poder”, sostuvo la legisladora panista.

López Rabadán llamó a reconocer el derecho de los adversarios políticos a disentir y advirtió que los episodios de confrontación dañan la imagen del Congreso y de la actividad legislativa.

La diputada, quien presidió por primera vez la Comisión Permanente ante la ausencia de la senadora morenista Laura Itzel Castillo, afirmó que México requiere instituciones sólidas y un debate político basado en el respeto, no en la confrontación.

“Lo que necesita México, evidentemente, no es a legisladores peleando o escenas de violencia verbal o física desde los micrófonos de poder. Lo que México necesita es un país con Estado de Derecho, con leyes que se respeten y con instituciones que sirvan”, expresó.

La panista sostuvo que la política debe construirse a través del diálogo, incluso entre actores que mantienen diferencias profundas.

“La política se hace hablando, dialogando, incluso cuando puedes estar en total desacuerdo con otra persona. Los legisladores representamos a millones de personas y, evidentemente, estas escenas que ya se han viralizado a lo largo del día no prestigian a la política, no prestigian al Congreso y me parece que es obligado un llamado a la civilidad política”, afirmó.

Interrogada respecto a si la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum y el titular del Poder Judicial, magistrado presidente Hugo Aguilar, ya confirmaron su asistencia al informe que presentará el próximo lunes 17 de agosto, López Rabadán señaló que sigue esperando respuesta.

“Espero que podamos tener representación o, en su caso, por supuesto, bienvenidos ambos titulares, a la presidenta de la República y el presidente de la Corte; la Cámara de Diputados tendrá las puertas abiertas para estos dos poderes del Estado mexicano”, concluyó.