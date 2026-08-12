Tortugas golfinas regresan a Escobilla; mantienen vivo uno de sus grandes santuarios

Miles de tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea) llegan cada año a Playa Escobilla, en la costa de Oaxaca, para depositar sus huevos. El sitio, administrado como área natural protegida por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), es reconocido por la concentración excepcional de anidaciones de esta especie durante las llamadas arribadas.

La temporada reproductiva 2026-2027 comenzó en mayo y se extenderá previsiblemente hasta febrero o marzo del próximo año. De acuerdo con el reporte fotográfico proporcionado para esta nota, durante las primeras semanas de la temporada se han contabilizado más de 113 mil tortugas y más de un millón de huevos depositados en la playa.

Las arribadas concentran a miles de hembras

Las arribadas constituyen uno de los fenómenos reproductivos más característicos de la tortuga golfina. Durante estos episodios, grandes concentraciones de hembras llegan simultáneamente a determinadas playas para excavar sus nidos y depositar decenas o incluso más de un centenar de huevos por puesta.

Una misma hembra puede reproducirse varias veces durante una temporada.

La tortuga golfina tiene una distribución amplia en aguas tropicales y subtropicales de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico. Aunque algunas poblaciones han mostrado una recuperación importante después de décadas de explotación de huevos y adultos, la situación de conservación de la especie continúa requiriendo vigilancia y protección de sus zonas de reproducción.

Persisten amenazas para la especie

La recuperación poblacional no significa que hayan desaparecido las amenazas. Entre los principales riesgos para las tortugas marinas se encuentran:

La captura incidental en artes de pesca.

La extracción ilegal de huevos.

La degradación y alteración de las playas de anidación.

La contaminación.

Los efectos asociados con el cambio climático.

En las playas de anidación también existe mortalidad natural. Huevos y crías pueden ser depredados por distintos animales, mientras que una parte de las crías no consigue llegar al mar. Sin embargo, la magnitud de estas pérdidas naturales debe diferenciarse de aquellas provocadas o agravadas por actividades humanas.

En México, la protección de las playas de anidación forma parte de una estrategia de conservación que incluye vigilancia, manejo de nidos y acciones para reducir la extracción y perturbación de las tortugas. En Playa Escobilla participan autoridades ambientales y cuerpos de seguridad en labores de protección durante la temporada reproductiva.

Escobilla permite monitorear la reproducción

La relevancia de Escobilla no radica únicamente en el número de tortugas que llegan a la costa. El sitio constituye además un importante espacio para el seguimiento de la dinámica reproductiva de la especie y permite observar variaciones en el número de hembras, la frecuencia de las arribadas y el éxito de la anidación a lo largo del tiempo.

Los conteos de tortugas y huevos deben interpretarse con cautela. Una cifra elevada de hembras durante una temporada no demuestra por sí misma una recuperación permanente de la población. Para establecer tendencias poblacionales se requieren series de datos obtenidas durante varios años y metodologías comparables.

La tortuga golfina está clasificada globalmente como Vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), aunque el riesgo puede variar considerablemente entre poblaciones y regiones. Esta distinción es importante porque una recuperación observada en determinados sitios no necesariamente implica que todas las poblaciones de la especie se encuentren en condiciones similares.

La protección continúa durante la temporada

La evidencia científica disponible muestra que las medidas de protección en playas de anidación pueden contribuir a recuperar poblaciones afectadas por la explotación histórica. No obstante, la conservación de las tortugas marinas depende también de reducir la mortalidad que ocurre fuera de las playas, particularmente aquella relacionada con las actividades pesqueras.

La temporada que comenzó en mayo representa, por ello, una nueva oportunidad para monitorear el estado reproductivo de las golfinas que utilizan la costa oaxaqueña. Las cifras acumuladas durante los próximos meses permitirán conocer con mayor precisión la magnitud de la actividad reproductiva registrada en Escobilla durante el ciclo 2026-2027.

Mientras continúan las arribadas, la protección del santuario seguirá siendo fundamental para reducir las perturbaciones durante uno de los momentos más vulnerables del ciclo de vida de la especie. El desafío de conservación consiste no solo en proteger los nidos, sino en mantener las condiciones ambientales y reducir las amenazas que enfrentan las tortugas desde que abandonan la playa hasta su regreso para reproducirse.

La Lepidochelys olivacea es una especie de tortuga marina ampliamente estudiada. La evaluación global de su estado de conservación corresponde a la UICN; en México, su protección se encuentra respaldada por el marco jurídico ambiental y por programas de conservación de tortugas marinas.