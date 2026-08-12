Detienen a exvocero ligado a Alito Moreno por operación con facturas falsas y desvío

Autoridades anticorrupción de Campeche detuvieron a Carlos Alberto Medina Hernández, quien se desempeñó como director de Comunicación Social durante la administración del exgobernador Carlos Miguel Aysa González, sustituto de Alito Moreno, actual líder nacional del PRI.

La captura se registró la noche del martes en la capital campechana, como resultado de una orden de aprehensión librada en el marco de las investigaciones por delitos financieros y peculado cometidos en administraciones pasadas.

La acusación

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (FECCECAM), el exvocero es señalado dentro de una carpeta de investigación ligada al uso de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).

Las pesquisas establecen un presunto desvío de 36 millones de pesos del erario estatal mediante la contratación y pago a empresas fantasma que no acreditaron la prestación de servicios de difusión institucional.

Carlos Alberto “M”, fue detenido la noche del martes en Campeche. Especial

Carlos Alberto “M” fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, en espera de la audiencia inicial donde un juez de control definirá su situación jurídica.

Antecedentes: La detención del contador en la CDMX

El caso del exvocero se suma a las acciones emprendidas por la fiscalía estatal a principios de semana.

El pasado lunes, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) arrestaron en la colonia Mixcoac de la Ciudad de México a Luis Antonio Espinosa Campos), identificado como contador de Emigdio Gabriel Rojas, hermano del dirigente nacional del PRI.

Espinosa Campos enfrentaba una orden de aprehensión por un peculado superior a los 97 millones de pesos durante la gubernatura de Alejandro Moreno, derivado de pagos a la empresa Mayavisión sin respaldo material de los servicios facturados.

Ambos señalados permanecen en el penal de San Francisco Kobén a disposición de las autoridades judiciales, marcando el avance de las indagatorias por presuntos desvíos que suman más de 130 millones de pesos en la entidad.