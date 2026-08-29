Morena se consolida como la fuerza más productiva del Congreso mexiquense rumbo a su plenaria

Morena se consolida como la fuerza política más productiva del Congreso del Estado de México, al registrar un total de 289 temas presentados y 120 asuntos aprobados en vísperas de su reunión plenaria de este sábado. Con un 42% de efectividad legislativa, la bancada de la transformación aventaja por 10 puntos porcentuales al segundo lugar parlamentario dentro del Salón de Sesiones "José María Morelos y Pavón", posicionándose como el motor de la LXII Legislatura.

El encuentro estratégico servirá como el espacio idóneo para definir la agenda del próximo periodo ordinario.

Los trabajos contarán con la presencia de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, cuya cercanía da fuerza a la bancada y muestra el compromiso de mantener un gobierno de puertas abiertas y alineado con las causas de la población. A su lado, participará el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, aportando la conducción política del estado.

Excélsior

La jornada parlamentaria sumará el respaldo de figuras clave a nivel nacional, entre ellas Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena; Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones y Alianzas; y Armando Quintero Martínez, coordinador general del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).

Los trabajos darán inicio con la bienvenida a cargo de Luz Ma. Hernández, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Asimismo, el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez presentará su Informe de Actividades para dar cuenta del trabajo realizado y del respaldo a la productividad que busca mantener el ritmo transformador en la entidad.