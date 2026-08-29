Exjefe de la DEA usa video de AI contra Rocha Moya

El exdirector interino de la DEA, Derek Maltz, publicó en redes sociales un video elaborado con inteligencia artificial contra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya.

“Nos vemos pronto en EU; quizás me pueda quedar con El Chapo”, dice en el video una sonriente versión de Rocha Moya.

“Presuntamente conspiró con líderes del Cártel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos”, dice el texto que acompaña el video en la plataforma de X.

Mientras que el actual director de la DEA, Terrance Cole, se ha referido por lo menos cuatro veces –tres en conferencias y una en entrevista—a funcionarios mexicanos coludidos con el narcotráfico, pero sin identificar a nadie por su nombre, Maltz insiste en publicar acusaciones contra Rocha Moya.

Hace apenas una semana, el exdirector interino publicó también en redes que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, debiera montar un operativo para entregar a Rocha Moya.

“¡Rubén Rocha debe rendir cuentas por sus acciones! Los políticos corruptos brindan servicios sustanciales y críticos a los carteles del TERROR. Necesitamos otra operación de alto nivel de arresto y remoción hacia la USA @OHarfuch para que Rocha enfrente la justicia”, escribió el exfuncionario en su cuenta de X.

El Departamento de Justicia acusó a Rubén Rocha y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales de Sinaloa de vínculos con la facción de los hijos de El Chapo Guzmán, los Chapitos, del Cartel de Sinaloa.

El gobierno de México ha pedido al de Estados Unidos pruebas que corroboren esas acusaciones, pero Washington sigue sin presentarlas. Mientras tanto, Rocha Moya se encuentra fuera del cargo, con licencia indefinida, y la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación sobre el gobernador con licencia.