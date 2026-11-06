Sepultan a regidor de Morena asesinado en Cuernavaca; exigen justicia

Familiares, amigos y militantes de izquierda despidieron a Gabriel Rivas Ríos, regidor de Morena asesinado el pasado miércoles 4 de octubre en Cuernavaca, Morelos, durante un homenaje en el que exigieron justicia y el esclarecimiento del crimen.

Con banderas rojas y al ritmo del himno antifascista “Venceremos”, los asistentes rindieron homenaje al funcionario, quien, de acuerdo con los señalamientos realizados en sesiones de Cabildo, denunció presuntos actos de corrupción.

“Venceremos, venceremos, al fascismo sabremos vencer”, corearon los asistentes, quienes también lanzaron consignas para exigir justicia por el homicidio.

Integrantes de organizaciones sociales se comprometieron a mantener vigente la exigencia de justicia y advirtieron que no solo los autores materiales, sino también los intelectuales del asesinato deben ser investigados y procesados.

Entre los señalados en los reclamos se encuentra el secretario del Ayuntamiento, Óscar Cano, quien manifestó estar dispuesto a comparecer ante las autoridades y aseguró que respetará el curso de las investigaciones.

Óscar Cano, secretario del Ayuntamiento:

“Primero, obviamente, seremos muy respetuosos de que la Fiscalía agote las investigaciones hasta donde tope, con todos los actores que estamos hoy en esta investigación. Entonces, yo creo que no hay que estropear el tema. Hay que esperar, hay que esperar”.

En entrevista, Cano rechazó haber amenazado al regidor; sin embargo, no aclaró los señalamientos que Gabriel Rivas Ríos realizó durante las sesiones de Cabildo.

Por su parte, la empresa Altoverde también se deslindó del asesinato mediante un comunicado, luego de los señalamientos que surgieron en torno al caso.