Moody's otorga a Hidalgo su calificación más alta en la historia

Julio Menchaca Salazar, gobernador del estado de Hidalgo, informó que, como resultado de las políticas de disciplina financiera, transparencia, manejo responsable de los recursos públicos y fortalecimiento de los ingresos propios, el estado de Hidalgo alcanzó la calificación crediticia AA+.mx, la más alta en su historia.

El reconocimiento fue entregado por la agencia Moody´s Local México, lo que posiciona al estado entre las entidades con las mejores calificaciones crediticias asignadas por la agencia.

Mediante un comunicado de prensa publicado en el sitio oficial de Moody´s Local México, emitido el 5 de noviembre del presente año y difundido a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), se informó sobre la calificación que el estado de Hidalgo obtuvo.

En su evaluación, Moody's Local México destacó que Hidalgo cuenta con finanzas públicas sanas, ingresos estatales en crecimiento, una economía en expansión y bajos niveles de endeudamiento.

Especial

Por su parte, la agencia dio a conocer que se prevé que Hidalgo continue registrando resultados equilibrados para los años 2026 y 2027.

Este reconocimiento ratifica el avance de Hidalgo como una de las entidades con mejor desempeño financiero del país y confirma la efectividad de las políticas implementadas para fortalecer las finanzas públicas estatales.

Para finalizar, Julio Menchaca Salazar reafirmó su compromiso de continuar administrando los recursos públicos con responsabilidad y visión de largo plazo para seguir generando crecimiento económico y bienestar para las familias hidalguenses.