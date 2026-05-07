Lluvias en Nuevo León dejan inundaciones y choque múltiple

Las lluvias intensas que se presentaron este jueves en Nuevo León causaron una serie de encharcamientos e inundaciones que dejaron autos varados en distintos puntos del área metropolitana de Monterrey.

Protección Civil de Nuevo León informó que la entrada del Frente Frío número 49 trajo como consecuencia un descenso en la temperatura, así como la presencia de precipitaciones.

En días pasados, Nuevo León registró una temperatura de 37 grados.

De acuerdo con el monitoreo de la dependencia estatal, el Arroyo Topo Chico se reportaba al 90% de su capacidad.

Por su parte, Protección Civil de Monterrey detalló de cierres viales en diversos puntos del municipio como Rangel Frías y Mil Cumbres, Vado del Parque Canoas, a la altura de Garza Sada, Lincoln, de Rangel Frías a Gonzalitos, Conchello y Ruiz Cortines, Rangel Frías y Arturo B de la Garza.

Las lluvias se dejaron sentir desde la madrugada en municipios rurales y desde las 13:30 horas comenzaron en la zona metropolitana hasta intensificarse durante la noche.

Sobre Fidel Velázquez se reportó un choque múltiple debido a las condiciones del pavimento.

La recomendación de las autoridades es moderar la velocidad, encender las luces principales y manejar con precaución.

Elementos de PC de Nuevo León Foto: Especial

Lluvias dejan más de 40 autos varados

Las intensas lluvias registradas la tarde de este jueves en la zona metropolitana de Monterrey dejaron un saldo 42 automóviles varados, un poste caído y seis árboles, así como 17 cortocircuitos.

Protección Civil del estado emitió un reporte de las afectaciones ocasionadas por las precipitaciones al corte de las 21:00 horas.

La dependencia estatal indicó que al 911 se recibieron múltiples reportes de vehículos arrastrados y varados por la corriente en algunos puntos, además de encharcamientos y cierres.

Indicó que además, se mantiene vigilancia en algunos puntos ante la acumulación importante de agua.

“Desde el Centro de Operaciones de Emergencia de Protección Civil de Nuevo León se continuará con el monitoreo de las condiciones de los vientos y se mantendrá la alerta ante cualquier emergencia”, precisó PCNL.

JCS