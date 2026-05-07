Ingresan legisladores a Palacio Nacional

Los senadores y diputados federales de Morena, el Partido Verde y del Partido del Trabajo refrendaron a la presidenta Claudia Sheinbaum su respaldo y para evaluar los logros de la actual legislatura.

Ricardo Monreal, aseguró que las acusaciones de vínculo del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, son electoreras, y afirmó que cerrarán filas con la titular del Ejecutivo.

El senador Roberto Velasco, del Partido Verde, aseguró que ese instituto político seguirá apoyando a Sheinbaum en las reformas que impulse, tal y como lo ha hecho en la actual legislatura.

Ignacio Mier, líder de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, reiteró que así como se ha apoyado a la presidenta en las reformas constituciones y legales que se plantearon este año.

Laura Itzel Castillo, presidenta de la mesa directiva del Senado, afirmó que seguirán apoyando a Sheinbaum y respaldando sus llamados a la defensa de la soberanía.

Arturo Ávila, vocero de Morena en la Cámara de Diputados, dijo que los legisladores de ese seguirán apoyando las reformas impulsadas desde la presidencia de la República.

Además acudieron legisladores del Partido del Trabajo.

Se espera que la reunión que se lleva a cabo en el Salón Tesorería dure alrededor de una hora.