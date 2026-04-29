Ricardo Monreal respalda a Ariadna Montiel en su camino a la dirigencia de Morena

En un encuentro importante en Morena, el senador y líder parlamentario Ricardo Monreal manifestó hoy su apoyo público a Ariadna Montiel Reyes, exsecretaria de Bienestar, en su nueva etapa camino a la presidencia nacional del partido.

A través de una publicación oficial este 29 de abril, Monreal hizo públicas sus intenciones de apoyar el proyecto de la actual secretaria de Bienestar, destacando no solo su perfil profesional, sino su peso ideológico dentro del movimiento.

El “visto bueno” del legislador

La reunión, celebrada en un ambiente de cordialidad, sirvió como plataforma para que Monreal enviara un mensaje de éxito a Montiel en lo que será la contienda por el relevo en la cúpula morenista.