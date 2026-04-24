Monreal toma protesta a jóvenes en Parlamento Universitario en San Lázaro y los llama a debatir sin reservas

Por Redacción

Ciudad de México.— En el Palacio Legislativo de San Lázaro, el diputado Ricardo Monreal Ávila encabezó la ceremonia de toma de protesta de estudiantes de la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH), quienes participaron en el segundo día del Modelo Parlamento Universitario, un ejercicio académico que simula el trabajo legislativo y busca acercar a los jóvenes a la vida pública del país.

En su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política, Monreal dio la bienvenida a los universitarios y celebró su participación activa en este tipo de dinámicas formativas. “Les toca la práctica, va a ser muy interesante”, expresó, al tiempo que reconoció la integración de la Mesa Directiva estudiantil y de los distintos grupos parlamentarios conformados para el ejercicio.

Durante el acto, el legislador nombró a los integrantes de la Mesa Directiva, así como a los representantes de los grupos parlamentarios Dorado, Plata y Gris, en un formato que replicó la estructura del Congreso. Posteriormente, solicitó a los participantes ponerse de pie para rendir protesta como diputados y diputadas juveniles.

“¿Protestan guardar y hacer guardar el cargo de diputadas y diputados juveniles del Parlamento Universitario… mirando en todo por los principios de honestidad y lealtad?”, cuestionó Monreal. La respuesta unánime de los jóvenes —“Sí, protesto”— marcó el inicio formal de sus funciones dentro del ejercicio legislativo .

Reproducir Monreal

De igual forma, tomó protesta a la Mesa Directiva, a quienes encomendó la conducción ordenada de los trabajos parlamentarios. “Si así lo hicieren, sus compañeros y los jóvenes de México lo agradecerán; y si no lo hicieren, que la juventud de México se los demande”, añadió, enfatizando la responsabilidad simbólica del encargo.

El coordinador parlamentario de Morena destacó la relevancia de los temas que serían discutidos durante la jornada, entre los que se encuentran iniciativas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes; regulación de la inteligencia artificial; licencias de paternidad desde una perspectiva de igualdad de género; y propuestas sobre medio ambiente, adaptación climática y biodiversidad.

En un tono cercano, Monreal exhortó a los jóvenes a aprovechar la experiencia para fortalecer sus habilidades discursivas. Les recomendó evitar la lectura de textos y apostar por intervenciones más naturales y argumentativas. “Un verdadero parlamentario no lee… traten de no leer y, si lo hacen, que sea lo más indispensable”, señaló.

Asimismo, garantizó que el personal técnico del Congreso brindaría acompañamiento a los estudiantes para facilitar un debate ágil y productivo, similar al que se desarrolla en las sesiones ordinarias. También anunció que al término de la actividad se les entregaría un reconocimiento por su participación.

El legislador aprovechó para saludar a los estudiantes provenientes de Tabasco, particularmente de municipios como Cárdenas, Huimanguillo y Paraíso, y los animó a compartir su experiencia. “Suban todas sus historias, no pasa nada”, comentó en referencia al uso de redes sociales.

Finalmente, con la Mesa Directiva ya instalada en el pleno, Monreal dio por iniciados los trabajos del Parlamento Universitario, no sin antes reiterar su mensaje de aliento: “Enhorabuena y felicidades… ¡Que viva Tabasco!”, concluyó.

El Modelo Parlamento Universitario se consolida como un espacio de formación cívica que permite a los jóvenes conocer de primera mano los procesos legislativos, fomentar el debate informado y fortalecer su interés en la participación democrática.