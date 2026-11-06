Ricardo Monreal recibe al ministro presidente de la SCJN; destaca diálogo entre poderes

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, recibió al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, con quien aseguró mantener una relación de diálogo franco y abierto, al igual que con el resto de las ministras y ministros del máximo tribunal.

A través de sus redes sociales, el legislador compartió una fotografía del encuentro y destacó la importancia de mantener comunicación entre el Poder Legislativo y el Judicial.

Monreal señaló que este acercamiento forma parte de la comunicación institucional que ha mantenido con los integrantes del máximo tribunal, en un momento en que la nueva integración de la Corte busca consolidar una relación de entendimiento con los otros poderes de la Unión.