Monreal pide cerrar filas con Sheinbaum tras frenar exportación de aguacate

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, llamó a cerrar filas con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, luego de la reciente suspensión de la exportación del aguacate michoacano a Estados Unidos.

Monreal Ávila aseguró que este tipo de acciones implementadas por el gobierno de Donald Trump forma parte de las presiones “normales” frente al proceso electoral de noviembre en el vecino país.

Incluso, dijo que ante la realización de elecciones primarias en varios estados de la Unión Estadunidense, “con resultados sorprendentes en donde los demócratas están avanzando frente a los republicanos”, podría significar una carga contra México.

“Los republicanos utilizan a México como un lugar de golpeteo, como un sparring para lograr simpatías en su país y con su electorado”, expresó.

Este tipo de presiones se seguirán presentando en los próximos meses, alertó en un mensaje en sus redes sociales.

Tras la detención de Alfonso “N”, alias “La Quiringua”, un relevante operador delictivo en la región de Los Reyes, en la zona aguacatera de Michoacán, Estados Unidos informó el miércoles que las actividades de su personal del Departamento de Agricultura (USDA) en esa entidad fueron suspendidas tras una alerta de seguridad, lo que afecta las exportaciones del producto.

En ese sentido, Ricardo Monreal aseguró que la presidenta Sheinbaum mantiene una estrategia “sin tregua, sin negociaciones y sin distinción de cárteles”.

“Una estrategia pareja contra todos los que perturban la paz, contra aquellos incitadores de violencia y contra los cárteles del crimen organizado”, afirmó Monreal en su mensaje en X.

Por último, el líder de la bancada morenista en San Lázaro se dijo confiado en que el gobierno mexicano llevará a cabo una negociación eficaz para lograr que la exportación de aguacate no tenga más obstáculos, “porque miles de campesinos se dedican al cultivo y a la exportación de este producto”, dijo.

Al año, Michoacán exporta a Estados Unidos entre 1.2 y 1.3 millones de toneladas de aguacate, por un valor cercano a los 3 mil 500 millones de dólares.