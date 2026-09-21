Cruz Roja Mexicana lista para atender emergencias por huracán Polo

Ante la eventual llegada del huracán Polo a las costas del Pacífico, la Cruz Roja se encuentra lista para atender a la población.

En entrevista con Excélsior, Eduardo Agüero Le Duc, presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana señaló que la institución ya trabaja en coordinación con las autoridades federales y estatales de Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca para enfrentar cualquier eventualidad.

Hemos estado en reuniones constantes con autoridades de Protección civil, con la Marina y con el Ejército y con todas las autoridades involucradas para coordinar el plan DN3 y poder participar. Hemos estado desarrollando escenarios y posibilidades y estamos preparados ante la llegada del huracán del lado del Pacífico Mexicano”, señaló.

Eduardo Agüero Le Duc también hizo un llamado a la población a no arriesgar su vida y sugirió buscar refugio en los albergues que han sido habilitados ante la presencia del fenómeno meteorológico.

Es importante atender las instrucciones de las autoridades de protección civil. Estar atentos a las indicaciones de dónde tienen que ir, qué tienen que hacer y dónde se pueden resguardar. Y desde luego, si llega la tragedia y no pudieron resguardarse o sufrieron afectaciones personales o en su patrimonio, busquen a la Cruz Roja, pueden estar seguros que donde haya una tragedia, ahí estaremos”, enfatizó.

Más de 20 mil voluntarios listos para atender emergencias

Luego de recibir la donación de 5 camiones eléctricos que serán habilitados como clínica médica, centro de mando y cocinas, el presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana explicó que desde el inicio de la temporada de huracanes la institución ha contado con el respaldo de más de 20 mil voluntarios a nivel nacional que cuentan con la infraestructura necesaria para brindar respuesta inmediata a cualquier emergencia.

A nivel nacional tenemos mil 200 ambulancias funcionando. Y cuando hay un desastre de cualquier naturaleza, lo que hacemos es que la fortaleza entera de la Cruz Roja en diferentes estados se dedica a atender la emergencia, o sea, todos los estados colindantes nos apoyan con este tipo de capacidades para atender las emergencias”, explicó Eduardo Agüero Le Duc.

‘Polo’ se intensificó a huracán categoría 1

Por: Joseph Na’a

El sistema Polo se intensificó este lunes a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, mientras avanza sobre el océano Pacífico y genera condiciones de lluvia que podrían provocar deslaves, crecida de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de Guerrero, Michoacán y otros estados del occidente del país.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el fenómeno alcanzó esta categoría a las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

A las 12:00 horas, tiempo del centro de México, Polo se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson”.

De acuerdo con el reporte de Conagua, el centro del huracán Polo se localizó sobre el océano Pacífico, aproximadamente a 305 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 435 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, con rachas de hasta 155 kilómetros por hora, y se desplaza hacia el este a una velocidad de 7 kilómetros por hora.

Ante la evolución del fenómeno, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene una zona de vigilancia desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

Lluvias de Polo pueden generar inundaciones y deslaves

Conagua advirtió que las precipitaciones asociadas con Polo podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, además de ocasionar desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

También existe riesgo de deslaves, por lo que las autoridades solicitaron a la población mantenerse pendiente de los avisos oficiales del SMN y atender las recomendaciones de Protección Civil.

La evolución del huracán ocurre mientras las autoridades de Guerrero refuerzan las acciones preventivas ante las lluvias previstas para la región de Costa Grande.