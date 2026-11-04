Nuevo León fortalece el monitoreo de la calidad del aire con tecnología y vigilancia ambiental

El Gobierno del Estado de Nuevo León, encabezado por Samuel Alejandro García Sepúlveda, dio un paso decisivo en la lucha contra la contaminación atmosférica mediante la modernización del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) y la consolidación del C5 Ambiental, un centro de vanguardia que integra tecnología de punta, análisis de datos y coordinación institucional.

Actualmente, la entidad cuenta con una red de 15 estaciones fijas y dos unidades móviles que permiten evaluar en tiempo real las condiciones del aire en 11 municipios del Área Metropolitana de Monterrey.

Se expande la red de monitoreo

Para ampliar este margen de cobertura, la Secretaría de Medio Ambiente, liderada por Raúl Lozano Caballero, confirmó que se sumarán dos nuevas estaciones fijas, elevando la infraestructura a 17 puntos estratégicos de medición.

Unidad móvil de monitoreo del aire de Nuevo León Especial

La piedra angular de esta estrategia es el C5 Ambiental, ubicado en el octavo piso del nuevo Edificio de Fuerza Civil.

Inaugurado en junio de 2026 por el Gobernador y Mariana Rodríguez Cantú, titular de AMAR a Nuevo León, este centro no solo supervisa el funcionamiento del SIMA, sino que trasciende la simple emisión de alertas al vincular la inteligencia ambiental con la capacidad operativa y sancionadora de las autoridades.

Coordinación para atender los retos ambientales

A diferencia de esquemas anteriores, el C5 Ambiental integra de manera directa la vigilancia con la Fuerza Pública a través de la División Ambiental, una fuerza multidisciplinaria conformada por diez dependencias estatales, entre las que destacan la Policía Ambiental, Protección Civil, Simeprode y Agua y Drenaje de Monterrey.

Esta sinergia permite actuar con inmediatez ante denuncias por delitos ambientales, incidentes de contaminación crítica y contingencias atmosféricas.

Además del despliegue operativo, la administración estatal concretó la adquisición de nuevos equipos de medición, la rehabilitación de los sistemas existentes y el abastecimiento de refacciones para garantizar la continuidad y exactitud de las lecturas.

El secretario Raúl Lozano Caballero explicó que si bien se registra una disminución en las concentraciones promedio de partículas contaminantes, mejorar la calidad del aire se mantiene como una prioridad absoluta para el estado.

Con el objetivo de garantizar el derecho a la información, los reportes e indicadores del SIMA están disponibles de forma transparente y pública para toda la ciudadanía a través del portal oficial aire.nl.gob.mx.