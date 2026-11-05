Samuel García suma la Presa León como nueva fuente de abastecimiento de agua

En un hecho sin precedentes para la infraestructura hídrica del estado, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda formalizó la entrega-recepción de la Presa León, obra que aporta de manera inmediata mil 600 litros de agua por segundo para beneficiar de forma directa a 350 mil habitantes e indirectamente a 5.8 millones de personas del Área Metropolitana de Monterrey.

Ubicada entre los municipios de Linares y Montemorelos, la infraestructura cuenta con una capacidad de almacenamiento de 221 millones de metros cúbicos en su nivel de operación ordinario y una cortina de mil 950 metros de longitud. El embalse está conectado directamente al Acueducto Linares–Monterrey para conducir el recurso hacia la Planta Potabilizadora San Roque. Su diseño operativo permitirá alcanzar hasta 4 mil o 5 mil litros por segundo en situaciones de emergencia o a su máxima capacidad.

Durante la apertura de la válvula de distribución, el mandatario estatal destacó la transformación del sistema tras la crisis vivida años atrás. *"La presa León el día de hoy cumple su objetivo, que no es solamente captar agua, es llevarle agua a la ciudad de Monterrey. A cinco años de gobierno tenemos Cerro Prieto llena mandando agua, Presa León a la mitad, hoy empieza a mandar agua, La Boca llena mandando agua. El Cuchillo al 62 mandando agua por dos acueductos"*, precisó el Gobernador Samuel García.

En su intervención, el Ejecutivo subrayó el posicionamiento alcanzado por la entidad en materia de servicios básicos. *"Hoy les puedo decir con mucho orgullo que Nuevo León es primer lugar nacional en cobertura de agua y primer lugar nacional en agua potable. Y hoy es un hito histórico porque después de construir en cinco años, la Presa León hoy cumple su objetivo"*, afirmó durante el evento.

La obra, galardonada con el *ACI Members’ Choice Award 2025* por el American Concrete Institute debido a su innovación técnica, concluyó exitosamente sus pruebas del 16 al 22 de octubre, consolidando la diversificación de fuentes hídricas en la entidad.