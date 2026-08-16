Gobiernos federal y estatal impulsan talento comunitario en Puebla

El Gobierno de México y el Gobierno de Puebla unirán esfuerzos para impulsar a artistas comunitarios e independientes mediante el Circuito Nacional de Festivales por la Paz, una estrategia que busca llevar el talento local a escenarios de alcance nacional e internacional.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, destacó que el programa reconocerá las expresiones culturales de las comunidades y generará nuevas oportunidades para las juventudes.

La estrategia contempla proyectos de artistas independientes, festivales tradicionales, fiestas patronales, cine, música y artes escénicas. Además, busca recuperar espacios culturales y ampliar la circulación del talento local.

En Puebla se proyecta un festival de música y artes escénicas con participación nacional e internacional, con una propuesta similar al Festival Cervantino. Para ello, se aprovecharán teatros, espacios públicos y la tradición artística de la entidad.

Curiel de Icaza también resaltó el aumento de las convocatorias federales y de los recursos destinados al Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC). El objetivo es que más proyectos locales obtengan financiamiento, visibilidad y espacios de difusión.

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta Mier señaló que la política cultural estará vinculada con el turismo comunitario. Informó que el estado cuenta con un pasaporte turístico desarrollado junto con la iniciativa privada, organismos y touroperadores.

Asimismo, destacó que el Programa de Obra Comunitaria destina 50 millones de pesos a la rehabilitación de Casas de Cultura, bibliotecas y espacios al aire libre.

Otros 50 millones de pesos fortalecerán el turismo comunitario mediante gastronomía, experiencias, rutas y recorridos que preserven la identidad de las localidades.

Armenta Mier aseguró que los eventos realizados en Puebla han generado una derrama económica superior a la prevista. También señaló que la entidad pasó del sexto al cuarto lugar entre los destinos más visitados, con una estancia promedio de 1.8 noches.

Ante este panorama, los gobiernos federal y estatal buscarán atraer visitantes de entidades vecinas mediante el Festival por la Paz y consolidar a Puebla como un referente cultural.

La estrategia, respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, plantea fortalecer las comunidades, reconocer a sus artistas y tradiciones, abrir oportunidades para las nuevas generaciones y proyectar el talento poblano hacia nuevos públicos.