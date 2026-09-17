Mochila de emergencia: lo indispensable para proteger a tu familia y a tus mascotas

• Históricamente, se han registrado siete sismos en nuestro país que coinciden con el mes de septiembre.

Septiembre es un mes que recuerda a los mexicanos la importancia de estar preparados ante una emergencia. México se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de diversas placas tectónicas y, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), desde 1985 se han registrado durante este mes al menos cinco sismos de magnitud igual o superior a 7.

Ante este escenario, la prevención y la organización familiar son herramientas fundamentales para responder de manera oportuna. Contar con un Plan Familiar de Protección Civil permite anticipar qué hacer antes, durante y después de un sismo, así como identificar zonas seguras, establecer rutas de evacuación y definir un punto de reunión para todos los integrantes del hogar.

“La experiencia de eventos pasados nos ha demostrado que actuar con rapidez y tener claro qué hacer puede marcar una diferencia importante durante una emergencia. Prepararnos con anticipación nos permite responder de manera más ordenada y, sobre todo, proteger a quienes forman parte de nuestra familia”, señaló la Dra. Alicia Muñoz, vocera de PiSA Farmacéutica.

Como parte de las medidas de prevención, el CENAPRED recomienda contar con una mochila de emergencia, preparada con artículos básicos que puedan ser de utilidad durante las primeras horas posteriores a un desastre. Entre los elementos que se pueden considerar se encuentran:

Agua: Botellas de agua simple y en buen estado. Alimentos: Productos no perecederos, prácticos y fáciles de consumir. Documentos: Copias de identificaciones y documentos importantes, en físico o USB. Llaves: Un juego adicional de las llaves de casa. Botiquín: Insumos básicos y medicamentos de uso habitual. Higiene: Artículos básicos como jabón, gel antibacterial y papel higiénico.

Los animales de compañía también deben formar parte del Plan Familiar de Protección Civil, ya que durante un sismo pueden experimentar miedo, estrés o desorientación. Por ello, es importante anticipar cómo protegerlos y qué hacer con ellos durante una evacuación, ya que, según Protección Animal Mundial, más del 80% de los hogares no tiene un plan que asegure a las mascotas durante un sismo.

Además de la mochila de emergencia familiar, según la Universidad Autónoma de México, se puede preparar un kit específico para nuestras mascotas, que incluya agua y alimento, placa de identificación con datos actualizados, collar y correa, y cartilla de vacunación.

“La prevención también implica pensar en quienes dependen de nosotros. Tener identificados sus espacios seguros, contar con los artículos que necesitan y saber cómo trasladarlos nos permite actuar con mayor tranquilidad y reducir riesgos durante una emergencia”, agregó la experta.

La prevención comienza antes de que ocurra un sismo. Revisar periódicamente la mochila de emergencia, actualizar los datos de contacto, realizar simulacros y contar con un plan que incluya a todos los integrantes de la familia, incluidos los animales de compañía, son acciones sencillas que pueden contribuir a responder mejor ante una emergencia.