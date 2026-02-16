MiPyMEs: innovar para crecer y transformar

México se sostiene en millones de micro, pequeñas y medianas empresas que operan todos los días, pagan nómina, cumplen obligaciones fiscales y generan empleo en todo el país. En esa base productiva se juega buena parte de la estabilidad económica y social.

En el World Trade Center Ciudad de México, el 11 y 12 de febrero tuvo lugar la Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento 2026, organizada por Coparmex. Es una apuesta para fortalecer la base productiva nacional en un momento en que el entorno exige mayor productividad, profesionalización y capacidad de adaptación.

Las MiPyMEs representan alrededor del 99 por ciento de las unidades económicas del país, generan más del 70 por ciento del empleo y aportan cerca de la mitad del valor agregado nacional. Sin embargo, enfrentan restricciones que frenan su crecimiento. Financiamiento insuficiente, digitalización incompleta, barreras para integrarse a cadenas de valor y costos de cumplimiento regulatorio que afectan más a quienes tienen menor margen.

En 2025, en el segmento de micro y pequeñas empresas se perdieron casi 25 mil negocios formales y más de 88 mil empleos menos. Detrás de esa cifra hay proyectos truncos, familias afectadas y territorios que pierden dinamismo. Cuando la formalidad retrocede, también se debilitan los incentivos para invertir, capacitar y generar movilidad social.

Fortalecer a las MiPyMEs es un pilar de crecimiento. Sin capacidades reales para competir, el desarrollo regional se vuelve desigual, el comercio local pierde vigor y la empresa familiar queda vulnerable ante entornos cada vez más exigentes. El emprendedor que arriesga su patrimonio para generar empleo necesita condiciones para sostenerse y escalar.

En ese contexto, la FIIE 2026 se consolidó como un espacio estratégico. Miles de emprendedores encontraron capacitación, soluciones tecnológicas, acceso a redes empresariales y, sobre todo, comunidad. La agenda incluyó talleres sobre innovación, inteligencia artificial, liderazgo, financiamiento, comercio exterior e integración a cadenas de valor. Cuando una empresa se siente acompañada, ordena prioridades, toma mejores decisiones y crece con mayor certidumbre.

El presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, subrayó que los proyectos de apoyo a las MiPyMEs requieren confianza para invertir, innovar y crecer. Su afirmación conecta con el momento que vive el país. La certidumbre jurídica, la seguridad y la estabilidad macroeconómica inciden de manera directa en las decisiones de inversión, especialmente en empresas con márgenes estrechos y alta sensibilidad al riesgo.

México necesita que sus pequeñas y medianas empresas innoven con disciplina. Deben digitalizarse, incorporar inteligencia artificial donde aporte productividad, profesionalizar procesos, fortalecer su cumplimiento normativo y construir marcas sólidas. También requieren representación y voz en la agenda pública para que las reglas favorezcan la formalidad y el crecimiento.

Uno de los anuncios centrales fue “Crece Mi Negocio”, encabezado por Pedro Estrella, vicepresidente nacional de MiPyMEs. Es una plataforma digital que busca extender el impacto de la feria con diagnósticos, rutas de mejora, capacitación y vinculación con aliados estratégicos con aliados estratégicos y una meta de atender a 100 mil empresas hacia 2029. La intención es convertir el encuentro en acompañamiento sostenido ante la llamada “gran divergencia” asociada a la inteligencia artificial donde se concentran enormes recursos y avanzan políticas desregulatorias para acelerar su despliegue.

La FIIE 2026 también formalizó convenios con la Secretaría de Economía y con el Consejo Coordinador Empresarial y contó con la participación del Gobierno de la Ciudad de México como anfitrión. Esta articulación es fundamental. El desarrollo de las MiPyMEs depende de una interacción constructiva entre sector privado, autoridades y academia. Se coincidió en lo positivo que resulta el anuncio de contar con marcos legislativos que den certeza a las inversiones.

En un escenario global marcado por la relocalización de cadenas productivas y la competencia tecnológica, México tiene una gran oportunidad. El nearshoring puede convertirse en palanca de desarrollo si logramos que más pequeñas y medianas empresas se integren a las cadenas regionales de valor. Ello exige capacidades, estándares, financiamiento y una visión compartida para que la inversión productiva se traduzca en empleo formal y crecimiento territorial.

Desde Coparmex sostenemos que el crecimiento sostenido descansa en inversión productiva y empresas fuertes. Cuando una empresa se formaliza, mejora su productividad y se integra a mercados más amplios, se fortalece el empleo, se amplía la base fiscal y se robustece el tejido social.

El empresariado mexicano asume su responsabilidad al organizar soluciones, generar comunidad y brindar herramientas. Es una visión de país donde la economía sirve a la persona y la empresa cumple una función social insustituible.

Si queremos un México más competitivo, el camino pasa por fortalecer la formalidad, acelerar la innovación y acompañar a quienes sostienen la economía con políticas que partan del ámbito local y municipal.