Gobierno de Sheinbaum alista apelación por asilo político a Karime Macías, exesposa de Duarte

Previo a finalizar su conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mencionó que su gobierno apelará la decisión de Reino Unido de brindar asilo político a Karime Macías Tubilla, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa.

Lo anterior se desprende luego de que dicha nación europea otorgara el beneficio a Macías Tubilla lo que implica la no extradición de ésta a territorio mexicano, donde hay una orden de aprehensión en su contra por un caso de presuntos desvíos con empresas fantasma.

Luego de ser cuestionada sobre el tema, la jefa de Estado señaló que, hasta ahora, el gobierno de Reino Unido no ha notificado a la administración mexicana sobre la concesión de asilo político a la señalada.

No nos ha notificado. No estamos a favor, evidentemente íbamos a reaccionar frente a ello. El gobierno a través de la embajada de Reino Unido en México o de otra manera”, enfatizó la mandataria.

En este contexto, la primera presidenta del país afirmó que México enviará una nota diplomática al respecto de este tema a Reino Unido con el fin de expresar frente a las autoridades británicas su desacuerdo.

¿De que se le acusa a Karime Macías?

De acuerdo con los reportes, Macías obtuvo asilo político en territorio británico, lo que impediría su extradición a México para enfrentar una acusación por fraude específico por 112 millones de pesos en agravio del DIF de Veracruz.

Cabe mencionar que en mayo de 2018, un juez del fuero común en la entidad libró una orden de aprehensión en su contra por estos hechos. Las investigaciones de la fiscalía estatal sostienen que, durante su gestión como presidenta de la dependencia, habría autorizado la asignación de recursos públicos a empresas fantasma mediante contratos presuntamente irregulares.

Por todo lo anterior se solicitó la colaboración internacional y el inicio formal del proceso de extradición tal y como se había previsto el pasado mes de febrero de 2022, cuando la Corte de Magistrados de Westminster avaló su entrega a México.

Acto seguido, su defensa promovió recursos adicionales que frenaron la ejecución de esa resolución. Aunque en primera instancia perdió el juicio contra la extradición, posteriormente se abrió otro procedimiento en el que México no fue parte, lo que mantuvo suspendido el traslado.

fdm