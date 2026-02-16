¡Qué oso! Padrotea con Corvette de $3 millones, pero... se le queda por falta de gasolina

Un automóvil de alta gama Corvette C8 se quedó sin combustible mientras circulaba por la Avenida Paseo de los Leones, en Monterrey, generando movilización de Auxilio Vial y elementos de Tránsito municipal para evitar riesgos a otros conductores.

Los hechos ocurrieron el domingo 15 de febrero, cuando la unidad color Acid Green, con placas de Nuevo León, quedó varada en uno de los carriles de circulación. El vehículo, valuado en aproximadamente más de tres millones de pesos, era tripulado por una pareja que se dirigía a un restaurante en San Pedro.

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad de Monterrey, elementos de Auxilio Vial de Monterrey acudieron al lugar para proporcionar combustible y permitir que el vehículo pudiera retirarse sin necesidad inmediata de grúa.

Simultáneamente, oficiales de Tránsito de Monterrey realizaron labores de abanderamiento para proteger la zona y mantener la seguridad vial mientras se resolvía la contingencia.

Elementos de Auxilio Vial de Monterrey brindaron apoyo a un conductor que se quedó sin combustible en la Avenida Paseo de los Leones”, señalaron en sus redes sociales.

Oficiales de Tránsito de Monterrey acudieron para abanderar el carril y garantizar la seguridad vial mientras se resolvía la situación”, agregó la dependencia.

La autoridad recordó que, ante fallas mecánicas o situaciones de vehículo varado, la ciudadanía puede solicitar apoyo a través del 9-1-1 o del 072. El servicio contempla asistencia básica, aunque no sustituye el traslado mediante grúa cuando sea necesario.

¿Multas por quedarte sin gasolina?

Aunque el reglamento municipal no sanciona explícitamente el hecho de “quedarse sin gasolina”, sí contempla infracciones relacionadas con obstrucción de la circulación y falta de precaución del conductor.

El marco normativo establece que es responsabilidad del automovilista verificar que su vehículo se encuentre en condiciones mecánicas adecuadas antes de circular. Bajo ese criterio, según el reglamento de tránsito las autoridades pueden considerar que...

El conductor obstruye el libre tránsito al detenerse en carriles de avenidas de flujo continuo como Paseo de los Leones, Constitución, Garza Sada o Gonzalitos.

Existe falta de previsión al no monitorear el nivel de combustible.

Para 2026, las sanciones se calculan en UMAs (Unidad de Medida y Actualización) y pueden oscilar entre 10 y 20 unidades, equivalente a un rango aproximado de 1,150 a 2,300 pesos mexicanos, dependiendo de la determinación de la autoridad.

A ello puede sumarse el costo de grúa y posibles cargos de corralón en caso de que el vehículo no pueda ser retirado de manera inmediata.

Seguridad vial y prevención

El incidente, más allá del impacto mediático por tratarse de un Chevrolet Corvette C8, pone en relieve la importancia de la prevención mecánica básica, incluso en vehículos de lujo con sistemas digitales avanzados.

Las autoridades municipales reiteran que mantenerse atento a los indicadores del tablero y planificar recargas de combustible es una medida esencial para evitar riesgos, sanciones y afectaciones a la movilidad urbana.

asc