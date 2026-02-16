"Libros de texto no son patrimonio de una persona": Sheinbaum sobre Marx Arriaga

Con una frase fuerte pero tajante, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió al polémico cese de Marx Arriaga como titular de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La mandataria aseveró que “los libros de texto (gratuitos) no son patrimonio de una persona”, esto en el marco de la controversia desatada por la separación del cerebro y operador para la transformación de los libros de texto gratuito durante el sexenio pasado con lo que se ha llamado la Nueva Escuela Mexicana.

Aunado a lo anterior, la jefa de Estado reconoció la labor de Arriaga y acotó que se le ofreció como salida ser titular de un consulado en el exterior, situación que no aceptó; en este contexto de su salida, Sheinbaum Pardo rechazó la manera en la que se le notificó su cese en la SEP.

Por otro lado, desde Palacio Nacional, reivindicó la Nueva Escuela Mexicana, aunque acotó que Marx Arriaga no estaba de acuerdo con su planteamiento de incluir en estos materiales educativos el papel de las mujeres en la historia de México, lo cual es una política central de la actual administración federal.

Bajo esta premisa, la doctora Sheinbaum, expuso que acordó con la subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez la necesidad que en los nuevos libros de texto gratuitos se incorporaran los aportes de las mujeres en la historia y construcción de México, lo cual fue rechazado por el exfuncionario.

La mayor parte de los libros tienen a los héroes pero no a las heroínas. Marx no estaba de acuerdo en que hubiera una modificación a los libros, ahí hubo un primer desencuentro. Frente a esa situación se le ofrecieron opciones como la titularidad de un consulado en el exterior, y otras, porque valoramos mucho su trabajo”, indicó.

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México hizo un llamado para que se llegue a una solución al tema, pero a través del diálogo e inclusive, dijo, el exfuncionario (que se mantiene atrincherado en su oficina) tiene derecho a acudir a los tribunales correspondientes.

No habrá sanción contra Marx Arriaga

La presidenta estableció que por el momento no se buscará alguna sanción administrativa contra Arriaga, quien sigue dentro de sus oficinas de la SEP, en Avenida Universidad y Mayorazgo, y se seguirá dialogando con él para solucionar la situación.

Yo pienso que se va a resolver y no hay que entrar ahí en un conflicto, que usen todo mundo para hacer de esto algo muy grande. Es el diálogo. Siempre vamos a dialogar y encontrar soluciones”, reiteró.

Sheinbaum detalló que fueron los propios profesores quienes también pidieron que se elaboraran guías para aplicar los contenidos de los libros de texto.

Insistió en que la Nueva Escuela Mexicana sigue vigente y los libros de texto gratuitos seguirán utilizándose, pero se actualizarán para incluir a heroínas de cada etapa histórica del país.

Nos pusimos de acuerdo para que se incorporarán las mujeres en la historia, porque la mayor parte de los libros de historia tienen a los héroes pero no a las heroínas”, insistió Sheinbaum.

Dijo que tampoco tiene conocimiento de las denuncias contra Arriaga por presunta venta de plazas o de extorsionar a funcionarios para mantener sus empleos.

