Inició hoy registro a Pensiones Mujeres Bienestar y Adultos Mayores: Ariadna Montiel

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó a través de sus redes sociales el inicio del registro de las Pensiones del Bienestar.

Por: Brenda Salas

Ariadna Montiel, señaló que para el registro es necesario presentar identifica oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, entre otros documentos.Cortesía

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó a través de sus redes sociales el inicio del registro de Pensiones de Personas Adultas Mayores de 65 años y más, así como a la Pensión Mujeres Bienestar para las mexicanas de 60 a 64 años.

El registro se llevará a cabo del 16 al 22 de febrero para lo cual más de 2 mil 500 módulos se instalaron y estarán abiertos de lunes a domingo de 10:00 de la mañana a 04:00 de la tarde. La funcionaria señaló que para ubicar el módulo, se puede consultar la página de la Secretaría de Bienestar: www.gob.mx/bienestar

Ariadna Montiel, señaló que para el registro es necesario presentar identifica oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad), CURP (Impresión reciente), acta de nacimiento (Legible), comprobante de domicilio (No mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial) y teléfono de contacto (celular y de casa).

En caso de no poder acudir a realizar el trámite de registro, pueden solicitar una visita domiciliaria en la Línea de Bienestar 800 639 42 64, para que un servidor de la nación acuda al domicilio a realizarlo.

Ariadna Montiel añadió que el registro se realiza de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, bajo el siguiente calendario:

Calendario:

  • LUNES 16 / A, B, C
  • MARTES 17 / D, E, F, G, H
  • MIÉRCOLES 18 / I, J, K, L, M
  • JUEVES 19 / N, Ñ, O, P, Q, R
  • VIERNES 20 / S, T, U, V, W, X, Y, Z
  • SÁBADO 21 / TODAS LAS LETRAS
  • DOMINGO 22 / TODAS LAS LETRAS

La funcionaria exhortó a la población a informarse a través de las redes oficiales @bienestarmx; la Línea de Bienestar 800 63 94 264; o la página web. www.gob.mx/bienestar

