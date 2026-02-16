Inició hoy registro a Pensiones Mujeres Bienestar y Adultos Mayores: Ariadna Montiel
La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó a través de sus redes sociales el inicio del registro de las Pensiones del Bienestar.
La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó a través de sus redes sociales el inicio del registro de Pensiones de Personas Adultas Mayores de 65 años y más, así como a la Pensión Mujeres Bienestar para las mexicanas de 60 a 64 años.
El registro se llevará a cabo del 16 al 22 de febrero para lo cual más de 2 mil 500 módulos se instalaron y estarán abiertos de lunes a domingo de 10:00 de la mañana a 04:00 de la tarde. La funcionaria señaló que para ubicar el módulo, se puede consultar la página de la Secretaría de Bienestar: www.gob.mx/bienestar
Ariadna Montiel, señaló que para el registro es necesario presentar identifica oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad), CURP (Impresión reciente), acta de nacimiento (Legible), comprobante de domicilio (No mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial) y teléfono de contacto (celular y de casa).
En caso de no poder acudir a realizar el trámite de registro, pueden solicitar una visita domiciliaria en la Línea de Bienestar 800 639 42 64, para que un servidor de la nación acuda al domicilio a realizarlo.
Ariadna Montiel añadió que el registro se realiza de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, bajo el siguiente calendario:
Calendario:
- LUNES 16 / A, B, C
- MARTES 17 / D, E, F, G, H
- MIÉRCOLES 18 / I, J, K, L, M
- JUEVES 19 / N, Ñ, O, P, Q, R
- VIERNES 20 / S, T, U, V, W, X, Y, Z
- SÁBADO 21 / TODAS LAS LETRAS
- DOMINGO 22 / TODAS LAS LETRAS
La funcionaria exhortó a la población a informarse a través de las redes oficiales @bienestarmx; la Línea de Bienestar 800 63 94 264; o la página web. www.gob.mx/bienestar
fdm