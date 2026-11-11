Ministra Esquivel Mossa es nombrada representante de la SCJN ante la AMIJ

La ministra Yasmín Esquivel Mossa fue designada como representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJ) ante el Comité Directivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), por parte del presidente del Máximo Tribunal, ministro Hugo Aguilar Ortiz.

Este miércoles se realizó la 49 sesión ordinaria de la AMIJ, en la sede de la Corte, en donde su presidente se pronunció por lograr que los cambios no solo se queden en la Suprema Corte, sino que abarquen a todo el sistema de justicia en México en beneficio del pueblo en su conjunto.

Durante la sesión, encabezada por el ministro presidente Aguilar Ortiz, se presentó el informe de la situación actual de la Asociación, así como el balance de los logros alcanzados desde su integración.

Se nombró secretaria ejecutiva de la Asociación a la abogada Gabriela Ortiz Rascón, quien cuenta con amplia experiencia y trayectoria en la impartición de justicia.

La AMIJ se constituyó en el 2007 con el objetivo de fortalecer los vínculos de colaboración y cooperación entre los órganos de impartición de justicia del país, así como la realización de acciones conjuntas a favor del acceso a la justicia de las personas.

Además de la ministra Esquivel Mossa, rindieron protesta como integrantes del Comité Directivo de la AMIJ los magistrados Gilberto Bátiz García, presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y José Ramón Amieva Gálvez, titular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

También rindieron protesta Andrés Aguilera Martínez, presidente de la Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa (AMTRIJA) y Magali Anabel Arellano Córdova, titular de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana A.C. (ATERMAC).

En la sesión se sumaron al Comité el titular del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas Solano, y la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), Celia Maya García.