Frente a Yucatán Semar rescata a 16 cubanos, entre ellos cuatro menores

Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) rescató a 16 personas de nacionalidad cubana, entre ellas cuatro menores de edad, que se encontraban a bordo de una embarcación menor localizada al noreste de Progreso, Yucatán.

Excélsior / Semar

La operación fue realizada por elementos de la Estación Naval de Búsqueda y Rescate (ENSAR) Yucalpetén, pertenecientes a la Novena Zona Naval, luego de recibir un reporte sobre la presencia de una embarcación blanca con varias personas a bordo.

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La alerta fue emitida por la Capitanía de Puerto de Yucalpetén, por lo que personal naval se desplazó hacia el punto señalado a bordo de una embarcación tipo Defender.

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Tras ubicar la unidad marítima, los efectivos de la Armada procedieron al rescate de 12 adultos y cuatro menores, quienes fueron puestos a salvo y sometidos a una valoración médica para conocer sus condiciones de salud.

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De acuerdo con la información oficial, las 16 personas se encontraban estables y no requirieron atención hospitalaria de emergencia.

Posteriormente fueron trasladadas a instalaciones de la Novena Zona Naval, donde las autoridades establecieron comunicación con personal del Instituto Nacional de Migración (INM) para determinar su situación y realizar los procedimientos correspondientes.

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Las personas rescatadas quedaron bajo responsabilidad de la autoridad competente para continuar con los trámites administrativos establecidos.

La Secretaría de Marina indicó que este tipo de operaciones forman parte de las tareas de vigilancia y salvaguarda de la vida humana en el mar, así como de las acciones de coordinación con dependencias federales para la atención de personas migrantes.

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Para reportar emergencias marítimas en la zona, la Novena Zona Naval mantiene disponible el teléfono 999 960 0682. La Secretaría de Marina también cuenta con la línea 800 MARINA1 (800 627 4621).