Cierran carretera por derrame tóxico en Caborca, Sonora; hay 4 heridos

Autoridades de los tres niveles de Gobierno, cerraron el tránsito vehicular sobre la carretera de Caborca - Y Griega, debido a un derrame tóxico de 2 mil litros de ácido sulfúrico, que de acuerdo con reporteros que acudieron al sitio para cubrir la emergencia, dejó a cuatro personas gravemente heridas, los hechos ocurrieron a las 16:00 horas al noroeste de Sonora.

A más de cuatro horas de que ocurrió el accidente, ninguna autoridad, estatal, municipal o federal, ha alertado a los viajeros o emitido informes oficiales sobre lo ocurrido, a pesar de que esta carretera es altamente concurrida por miles de personas que trabajan en campos agrícolas, minería, ranchos y otras actividades económicas que se desarrollan en la región fronteriza.

El accidente ocurrió en el kilómetro 11 de la Carretera Caborca - Y Griega, a escasos 110 kilómetros de la línea Internacional entre Sonora y Arizona; fue un derrame de un químico que era transportado en una especie de tinaco sobre un camión de redilas, que chocó contra otro vehículo, derramando el tóxico sobre la cinta asfáltica.

Zona en la que se generó un derrame tóxico en Caborca Foto: Especial

El ácido sulfúrico (H₂SO₄) es un líquido denso, aceitoso, incoloro y altamente corrosivo. Es el compuesto químico más producido en el mundo y se usa sobre todo para fabricar fertilizantes pero también en la industria minera, en baterías de autos y en la refinación de petróleo; el derrame ocurrió justo en la salida hacia una empresa minera, por lo que medios locales afirman que el producto podría haber sido trasladado hacia un yacimiento cuando ocurrió el accidente.

Entre los riesgos de manipular esta sustancia está que provoca quemaduras graves en la piel y daños oculares, por lo que es necesario equipo de protección total para atender el derrame.

Los medios de comunicación que acudieron al sitio reportan que las ambulancias de llevaron a cuatro víctimas del lugar hacia hospitales para recibir atención médica.

Zona en la que se generó un derrame tóxico en Caborca Foto: Especial

En la zona donde ocurrió el accidente siempre hay mucha movilización de personal, trabajadores del campo, mineros y servicios turísticos, principalmente.

Debido al riesgo que representa el material derramado, el área fue acordonada varios metros a la redonda y se implementó el cierre preventivo del paso hacia la Y Griega, mientras personal especializado de distintas corporaciones trabaja en el lugar.

Hasta las 22:00 horas del jueves, ninguna autoridad alertó a los viajeros para que evitaran el tráfico vehicular, que generó largas filas de kilómetros de largo en ambos sentidos; tampoco se ha informado sobre los alcances del derrame, la empresa responsable y el estado de salud de las personas que resultaron afectadas.