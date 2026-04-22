Informe de la OEA advierte sobre nuevos riesgos por mezclas de drogas sintéticas

Cada vez más rápido los productores de drogas sintéticas fabrican nuevas sustancias y lanzan nuevas mezclas, lo que supera la respuesta de los servicios de seguridad en el continente americano, reveló el informe del Observatorio Interamericano de Drogas.

Esto impacta al mercado y genera nuevos retos de atención en la región, agregó el reporte de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Las drogas sintéticas han transformado los mercados de drogas en las Américas, incrementando los riesgos para sus usuarios y generando nuevos desafíos para la salud pública y la seguridad”, expresó el reporte publicado ayer por la comisión.

Según los resultados de este informe, estos cambios en la oferta de narcóticos no reemplazan los mercados tradicionales, como el de la cocaína, sino que aumentan las amenazas, como la combinación cada vez mayor de opioides sintéticos, estimulantes y adulterantes.

Desde su aparición en la década de los setenta, las sustancias sintéticas se han diversificado y expandido rápidamente, ofreciendo al crimen organizado alternativas baratas, móviles y de alta potencia frente a las drogas de origen vegetal”, agregó el informe disponible en línea.

El 67% de las alertas sanitarias emitidas entre 2019 y 2025 en el continente americano describían productos con dos o más sustancias, por ejemplo combinaciones conocidas como “tuci” o “cocaína rosa”, que incluye ketamina o MDMA, o mezclas como fentanilo con xilacina, un sedante veterinario.

El riesgo ya no son las sustancias mismas sino las mezclas cada vez más impredecibles e inestables; su difusión hacia Estados Unidos reflejan su rápida extensión, afirmó el documento.

El Observatorio empezó a utilizar un sistema regional de alerta temprana (SATA) en 2019, para intercambiar información sobre tendencias potencialmente muy problemáticas para los sistemas sanitarios de la región.

En siete años el sistema pasó de ser utilizado por 4 países a 19 en la actualidad, lo que permite un estudio de las tendencias mucho más profundo, explicó a la AFP Marya Haynes, jefa del Observatorio, en una videoentrevista.

Hemos visto un movimiento de una droga sintética como el cannabis sintético o el MDMA a múltiples combinaciones de drogas que son cada vez más difíciles de pronosticar”, explicó.

Para abordar el panorama cambiante de las drogas sintéticas, los países deben institucionalizar y expandir sus SATA para asegurar una cobertura constante a lo largo de las Américas, recomendó el organismo.

El fortalecimiento de la capacidad de los laboratorios forenses y toxicológicos es igualmente esencial para identificar rápida nuevas sustancias sintéticas.