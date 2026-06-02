México y España quieren aumentar 50% relación económica hacia 2030

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el vicepresidente primero del Gobierno de España y ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, coincidieron en la necesidad de ambas naciones de incrementar al menos el 50% la inversión, exportación y presencia bilateral para el año 2030, al amparo de la modernización del acuerdo con la Unión Europea.

Cuerpo destacó el peso específico que tiene el mercado mexicano para el capital español ya que actualmente existe un stock de inversión acumulado que asciende a 70 mil millones de euros e indicó que este se caracteriza por ser de alta calidad y con visión de permanencia. "Es una inversión de largo plazo con visos de permanencia en el país, de una apuesta verdadera por México. Además, es una inversión finalista, es decir, que no apuesta por México como vía intermedia para acceso a otro tipo de mercados, como el estadounidense”.

El ministro español precisó que la presencia de las firmas de su país se concentra en sectores estratégicos y de futuro como energía, infraestructuras y digitalización. Además, dijo que el 90% de las compañías españolas establecidas en territorio mexicano se declara satisfecha con su inversión y planea ampliar su presencia.

“Más del 50% de las empresas ya prevé aumentar su presencia aquí, sus inversiones. Y esto da fe de que efectivamente no sólo la relación es estrecha, sino que las perspectivas para las empresas españolas de su futuro negocio en México son buenas. Por lo tanto, vemos no solo que ese stock de inversión sea muy elevado, sino que va creciendo pese al complejo contexto internacional”.

En la comitiva oficial que acompaña al ministro participan más de 66 corporativos en busca de nuevos proyectos de expansión.

Nueva etapa

Por su parte, Marcelo Ebrard, recordó que España se mantiene como la segunda nación que más invierte en México y sus flujos continúan en crecimiento.

“Queremos que las empresas españolas sean parte de la etapa que ahora México va a tener frente a esta nueva organización del comercio. Pensamos que, y estamos seguros, las empresas españolas tendrán un rol muy relevante tanto en servicios financieros, manufacturas, nuevas tecnologías, biotecnologías, en todos los campos. Entonces, pues estamos en el diseño de esa hoja de ruta para tener resultados este año”.

Cuerpo indicó que ambas naciones trabajarán para asentar los beneficios que puede tener la modernización del acuerdo con la Unión Europea.

“Ese es el paraguas bajo el cual nos corresponde a nosotros hacer un marco operativo para que nuestras empresas puedan tener también una visión predecible a 20 o 30 años que es el horizonte de sus grandes proyectos de inversión. Nos corresponde a los políticos una tarea que es hacer el seguimiento de estos grandes acuerdos con líneas muy completas de cooperación. Es el gran objetivo de esta reunión, que nuestras empresas vean como algo tangible estos acuerdos de cooperación a los que estamos llegando”.