México suspende importaciones de productos de cerdo de EU por pseudorrabia

México suspendió temporalmente las importaciones de cerdos destinados a reproducción, semen porcino, vísceras y despojos provenientes de Estados Unidos luego de que autoridades sanitarias estadounidenses detectaran evidencia de anticuerpos del virus de la pseudorrabia en algunos ejemplares porcinos.

La decisión fue confirmada por el presidente ejecutivo de la Organización de Porcicultores Mexicanos, José de Jesús Espinosa, quien explicó que la medida representa aproximadamente el 10% del total de las importaciones porcinas que México realiza desde territorio estadounidense.

El directivo precisó que la suspensión no incluye la carne de cerdo destinada al consumo humano, debido a que este producto no representa riesgo de transmisión de la enfermedad.

Senasica retira permisos sanitarios

La restricción fue implementada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, organismo que eliminó de su plataforma los requisitos sanitarios necesarios para importar animales reproductores y otros productos porcinos sensibles procedentes de todos los estados de Estados Unidos.

Espinosa detalló que la decisión responde a una acción preventiva mientras se desarrolla un análisis epidemiológico para determinar las zonas específicas donde podrían existir riesgos sanitarios.

La suspensión se mantendrá hasta que el análisis epidemiológico determine qué regiones de la nación vecina están afectadas y pueden reanudar el comercio de manera segura”, explicó el dirigente de Opormex en entrevista con Reuters.

La medida permite que productos como carne de cerdo, grasa, cuero y pelo porcino continúen ingresando al país sin restricciones, debido a que no representan un riesgo de propagación del virus.

Detección se originó en una granja de Iowa

De acuerdo con la Organización de Porcicultores Mexicanos, la detección de anticuerpos relacionados con la enfermedad de Aujeszky —nombre técnico de la pseudorrabia— ocurrió inicialmente en una granja porcícola del estado de Iowa.

Las pruebas sanitarias fueron realizadas a cinco sementales que presuntamente provenían de Texas.

Según Espinosa, Estados Unidos detectó anticuerpos durante revisiones rutinarias, aunque hasta ahora no existe evidencia de un brote clínico activo de la enfermedad.

El dirigente recordó que México depende en gran medida de las importaciones estadounidenses para abastecer el mercado nacional.

Aproximadamente el 50% del cerdo consumido en México es importado y cerca del 80% de esas compras provienen de Estados Unidos”, indicó.

México podría recurrir a otros mercados internacionales

Ante una posible prolongación de la suspensión, Opormex aseguró que México cuenta con producción nacional suficiente y con alternativas comerciales en otros países para garantizar el suministro interno.

La industria porcícola mexicana mantiene actualmente relaciones comerciales con diversos mercados internacionales, lo que permitiría reducir riesgos de desabasto si las restricciones sanitarias permanecen durante un periodo prolongado.

Especialistas del sector consideran que la decisión busca evitar afectaciones mayores en la producción nacional, particularmente en granjas dedicadas a reproducción y mejoramiento genético porcino.

Ilustración sobre cerdos con el virus de la pseudorrabia. Ilustración creada con una foto de Cuartoscuro y datos de Excélsior Digital.

¿Qué es la pseudorrabia y por qué preocupa?

La pseudorrabia o enfermedad de Aujeszky es una enfermedad viral aguda que afecta principalmente a cerdos y que puede provocar graves daños en la producción porcícola.

De acuerdo con el Manual Veterinario Merck, se trata de una enfermedad de distribución mundial causada por un herpesvirus de ADN que tiene al cerdo como reservorio natural.

Los signos clínicos varían según la edad del animal, aunque los casos más graves suelen registrarse en lechones, donde la mortalidad puede alcanzar hasta el 100%.

Entre los síntomas más frecuentes destacan problemas respiratorios, trastornos neurológicos, fiebre, pérdida de peso y fallas reproductivas en hembras gestantes.

La enfermedad también puede afectar a otros animales domésticos y silvestres, incluidos perros, gatos, bovinos y cabras.

Aunque Estados Unidos logró erradicar la enfermedad en granjas porcinas comerciales, el virus todavía permanece presente en poblaciones de cerdos silvestres.

Las autoridades sanitarias mexicanas mantienen vigilancia epidemiológica permanente para evitar el ingreso de enfermedades exóticas que puedan afectar al sector agroalimentario nacional.

La suspensión de importaciones forma parte de los protocolos internacionales de bioseguridad aplicados para contener riesgos sanitarios en el comercio pecuario.

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