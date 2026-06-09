México llega al Mundial 2026 entre fortalezas y viejos pendientes: Integralia

A unos días de que el mundo vuelva la mirada hacia México con la Copa Mundial de Futbol 2026, el país llega con una realidad marcada por contrastes: mayor estabilidad política, una economía mucho más grande que la de los mundiales de 1970 y 1986, y una capacidad probada para organizar eventos internacionales; pero también con problemas persistentes de inseguridad, conflictividad social e infraestructura insuficiente.

Un análisis elaborado por Integralia describe a México como un país que enfrentará el torneo más importante de su historia reciente entre avances innegables y desafíos estructurales que podrían convertirse en protagonistas de la conversación internacional.

Por un lado, el país llega con condiciones políticas relativamente estables.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantiene altos niveles de aprobación y no existen riesgos de gobernabilidad que pongan en duda la realización del torneo.

Sin embargo, el Mundial 2026 coincidirá con momentos delicados para la relación bilateral con Estados Unidos, particularmente por la revisión del T-MEC, las tensiones comerciales y las diferencias en materia de seguridad.