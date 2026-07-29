Localizan con vida migrante mexicano dado por muerto bajo custodia del ICE

La incertidumbre que durante horas envolvió a la familia de Inocencio Saúl Aguilar García terminó con una noticia inesperada. Después de ser reportado en redes sociales como presunta víctima mortal dentro de un centro de detención migratoria en Estados Unidos, el migrante originario de Tehuitzingo, Puebla, fue localizado con vida y ya se encuentra en territorio mexicano tras haber sido deportado al estado de Tamaulipas, desde donde iniciará el regreso a su comunidad.

El desenlace fue confirmado la noche del martes por el gobierno municipal de Tehuitzingo, que activó un operativo de localización al conocer la versión que circulaba sobre el supuesto fallecimiento del poblano.

La historia comenzó con una denuncia difundida en plataformas digitales por una mujer identificada como Stephanie Lucero, quien aseguró que Inocencio Saúl Aguilar habría muerto tras permanecer bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), luego de haber sido detenido en Passaic, Nueva Jersey.

El mensaje provocó preocupación entre familiares, conocidos y autoridades municipales, que iniciaron la búsqueda para confirmar el paradero del migrante.

El Ayuntamiento de Tehuitzingo informó que, “a través de la Dirección de Enlace del Migrante, se activaron los protocolos correspondientes para localizar a Inocencio Saúl Aguilar García”, con el apoyo de las instancias encargadas de atender a poblanos en el extranjero.

Comunicado sobre Inocencio Saúl Aguilar García. Facebook

La confirmación llegó desde Nueva Jersey

Mientras crecía la incertidumbre, la respuesta llegó desde la representación Casa Por Amor a Puebla —antes conocida como Mi Casa es Puebla—, ubicada en Passaic, Nueva Jersey.

La oficina confirmó que el migrante no había fallecido y que ya había sido deportado a territorio mexicano.

El reporte oficial señaló:

En estos momentos, el C. Inocencio Saúl Aguilar García, se encuentra con vida y ya en territorio nacional en calidad de deportado, en el estado de Tamaulipas, a espera de trasladarse a nuestro municipio”.

Con ello quedó descartada la versión que durante varias horas circuló sobre su presunto fallecimiento en un centro de detención migratoria.

La historia de Inocencio Saúl Aguilar se desarrolla en un contexto de creciente preocupación por la situación de los mexicanos detenidos en instalaciones migratorias de Estados Unidos.

En semanas recientes, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, emprendió acciones diplomáticas y legales tras reportar la muerte de 17 ciudadanos mexicanos bajo custodia de autoridades migratorias estadounidenses desde mayo de 2025.

De acuerdo con la cancillería, 14 de esos fallecimientos ocurrieron en centros de detención del ICE y tres más durante operativos migratorios, cifras que han incrementado el seguimiento consular a los connacionales privados de la libertad por motivos migratorios.