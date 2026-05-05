Hallan ballena sin vida en playas de Rosarito; muerte sorprendió a visitantes y residentes

Una ballena sin vida fue localizada el lunes por la mañana en las inmediaciones del muelle de Playas de Rosarito en Baja California, generando sorpresa entre visitantes y residentes de la zona centro de dicho municipio.

De acuerdo con reportes, el cuerpo del cetáceo de aproximadamente 9 metros de longitud fue arrastrado por el oleaje hasta la orilla. El ejemplar presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que ha provocado fuertes olores en los alrededores.

Debido a su estado se observó la presencia constante de gaviotas que sobrevolaban y se posaban sobre el cuerpo. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, así como personal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), quienes implementaron un operativo de resguardo con el objetivo de evitar riesgos a la población.

El ejemplar presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que ha provocado fuertes olores en los alrededores. Cuartoscuro

Autoridades informaron que el mamífero se encuentra en descomposición total, por lo que se trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y otras dependencias para llevar a cabo su retiro.

Las maniobras de retiro de esta especie se realizaron con el apoyo de maquinaria y servicios urbanos del mismo municipio ante la presencia de curiosos y turistas que se encontraban en la playa, generando una gran concentración de personas.

Por último, sobre las causas de su muerte, especialistas indican que estas son diversas, pues incluyen factores humanos como colisiones con embarcaciones, enredos en redes de pesca (captura accidental) y contaminación marina por plásticos o tóxicos.

Ahora bien, de forma natural, pueden fallecer por inanición (desnutrición y deficiencia nutricional grave), enfermedades, infecciones parasitarias y, raramente, ataques de orcas.

Las maniobras de retiro de esta especie se realizaron con el apoyo de maquinaria y servicios urbanos del mismo municipio. Cuartoscuro

fdm