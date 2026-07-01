Sheinbaum firma decreto para transformar el INEHRM en un instituto de investigación

Este miércoles 1 de julio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la transformación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) en un instituto de investigación.

Bajo esta premisa, la mandataria destacó además la creación de 200 nuevas plazas para fortalecer la ciencia y la educación pública en el país, medida que, dijo, no se realizaba desde hace entre 10 y 15 años.

Este año abrimos 200 plazas para los institutos, algo que no se hacía en más de 10 o 15 años y es relevante que sea un primero de julio, a ocho años del triunfo de la Cuarta Transformación", afirmó.

Para tal efecto, la jefa del Ejecutivo firmó hoy el decreto como parte de la estrategia de su gobierno para fortalecer la ciencia, la investigación y la educación pública en el país, así como del compromiso de su administración con el desarrollo científico y la generación de conocimiento.

Durante su conferencia mañanera, la jefa de Estado explicó que el nuevo instituto mantendrá a su actual director y tendrá como objetivo consolidar la investigación histórica y académica en México, además de ampliar sus capacidades mediante nuevos recursos humanos y científicos.

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¿En qué beneficia el nuevo decreto?

Con el decreto presidencial, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México iniciará una nueva etapa como instituto de investigación, lo que permitirá ampliar sus funciones académicas y consolidar proyectos especializados en historia y memoria nacional.

Con esta decisión, el gobierno federal busca dar un nuevo impulso al INEHRM, fortalecer la investigación histórica y ampliar las oportunidades para investigadores mediante la apertura de nuevas plazas en el sistema nacional de institutos públicos.