Acapulco, Guerrero, 18 de noviembre de 2026.—Decenas de miles de vecinos de la colonia La Sabana se reunieron en una mega asamblea encabezada por Ricardo Salinas Méndez, quien llamó a defender la unidad del movimiento y a respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El mensaje coincide con el eje que Ariadna Montiel, Dirigente Nacional de Morena, ha colocado al centro de su discurso: la defensa de la soberanía nacional y de la transformación desde el territorio.

La convocatoria tiene peso territorial. La Sabana es una zona popular de la periferia del puerto, marcada por el desbordamiento del río del mismo nombre durante el huracán John, en 2024. Reunir ahí a decenas de miles de vecinos le da a Salinas Méndez presencia directa en el Acapulco popular, dentro del municipio más poblado de Guerrero.

La mega asamblea se inscribe, además, en la estrategia de asambleas informativas que Morena impulsa en todo el país para difundir los avances de la transformación y reforzar la defensa de la soberanía nacional.

La concentración llega mientras Salinas Méndez se perfila, de acuerdo con las mediciones recientes, como el perfil mejor posicionado para encabezar la coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Acapulco.

Las coordinaciones de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional son la figura con la que Morena organiza su estructura territorial rumbo a 2027. El partido las define mediante encuestas: así designó en septiembre a sus 17 coordinaciones estatales y después abrió el proceso para las coordinaciones distritales federales.

En el caso de Acapulco, la presidenta Sheinbaum ha planteado que la definición debe resolverse por encuesta. Con la convocatoria en La Sabana, Salinas Méndez suma respaldo territorial a la ventaja que ya registra en las mediciones.