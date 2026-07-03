Militares mexicanos realizan cirugía a soldado venezolano en misión humanitaria

Personal de sanidad militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) realizó con éxito una cirugía de urgencia a un integrante del Ejército Bolivariano de Venezuela, durante la misión de ayuda humanitaria que México mantiene en ese país.

Los hechos ocurrieron el 2 de julio de 2026, cuando el soldado Winstong Huerta Guevara acudió con personal médico del Ejército Mexicano tras presentar dolor abdominal agudo.

El capitán médico cirujano Rigoberto Aguilar Sánchez valoró al militar venezolano y diagnosticó un cuadro de apendicitis aguda, por lo que se activaron los protocolos de atención médica de emergencia.

La participación de médicos, enfermeros y especialistas militares mexicanos forma parte de los esfuerzos de ayuda humanitaria entre ambas naciones Foto: Especial

Ante el riesgo de complicaciones, el teniente coronel médico cirujano Eleuterio Jiménez García determinó la necesidad de practicar una intervención quirúrgica inmediata, a fin de evitar que el estado de salud del paciente se agravara.

La operación se llevó a cabo en el Hospital Quirúrgico de Campaña del Agrupamiento “Yumare”, donde el personal mexicano cuenta con capacidad médica, equipo especializado e infraestructura para atender emergencias en condiciones de campaña.

La Defensa destacó que este caso refleja la preparación y capacidad de respuesta del personal de sanidad militar desplegado en Venezuela, el cual no solo brinda consultas médicas a la población, sino que también atiende situaciones quirúrgicas de alta prioridad.

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Hasta el momento, el personal del Ejército Mexicano ha otorgado aproximadamente mil 528 consultas médicas como parte de las labores de apoyo humanitario en territorio venezolano.

Con estas acciones, la dependencia federal señaló que México mantiene su compromiso con la cooperación internacional y la asistencia médica especializada en contextos de emergencia.

La participación de médicos, enfermeros y especialistas militares mexicanos forma parte de los esfuerzos de ayuda humanitaria entre ambas naciones, con atención directa a personas que requieren servicios de salud oportunos.