Médicos del ISSSTE salvan a paciente de tromboembolia y derrame; así fue la hazaña

Especialistas del Hospital General (HG) de Querétaro del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) salvaron la vida de una paciente de 60 años, quien presentó de manera simultánea un accidente cerebrovascular y una tromboembolia pulmonar.

Mauro Echavarría Pinto, cardiólogo intervencionista de dicha unidad médica, explicó que la derechohabiente ingresó al área de urgencias donde fue diagnosticada con una condición poco frecuente en la que un coágulo originado en las piernas viajó hacia el pulmón, atravesó el corazón y llegó al cerebro.

“La paciente de 60 años tuvo una conminación que no es muy frecuente en donde al mismo tiempo un coágulo que se formó en las piernas logró desprenderse y llegar hasta el pulmón, que es el sitio habitual al cual se van estos coágulos, pero a través de una pequeña compuerta que está en el corazón que se llama foramen oval permeable (FOP), parte de este coágulo logró cruzar hacia la circulación del lado izquierdo y subir hacia el cerebro”, detalló.

El especialista indicó que gracias a intervención oportuna, la paciente fue dada de alta el 3 de marzo sin secuelas neurológicas y en buenas condiciones generales, con seguimiento médico posterior.

Destacó que los buenos resultados fueron posibles gracias a la infraestructura y personal especializado con que cuenta el Hospital General (HG) de Querétaro, que tiene sala de hemodinamia equipada y una amplia disponibilidad de insumos.

El especialista del ISSSTE agregó que en el área de hemodinamia, se realizan alrededor de 700 intervenciones anuales en especialidades como cardiología, angiología, radiología intervencionista, electrofisiología y cirugía cardiotorácica. Y en promedio, se atienden cerca de cuatro casos mensuales de tromboembolia.