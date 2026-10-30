CFE alcanza utilidad neta acumulada de 24 mil 313 mdp en septiembre de 2026

Al cierre de septiembre de 2026, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) alcanzó una utilidad neta acumulada de 24,313 millones de pesos, sumada a ingresos acumulados por 518,460 millones de pesos y un resultado operativo positivo de 90,512 millones de pesos. Ante las versiones difundidas sobre sus balances, la empresa pública aclaró el panorama financiero consolidado correspondiente a los primeros nueve meses del año.

La institución precisó que la pérdida neta registrada de 23,310 millones de pesos atañe únicamente al periodo comprendido entre julio y septiembre, por lo que no refleja el desempeño financiero integral del ejercicio en curso. Según el organismo, las cifras operativas acumuladas ponen de manifiesto la solidez de la empresa estatal para absorber las fluctuaciones trimestrales y mantener una trayectoria positiva en sus balances financieros generales.

Frente a este escenario, la entidad subrayó la eficacia de sus estrategias internas para sobrellevar la coyuntura del sector. “Estos resultados demuestran la resiliencia de la CFE frente a un entorno financiero y operativo complejo, así como la efectividad de las acciones implementadas para fortalecer la disciplina financiera, optimizar costos, administrar riesgos y garantizar la continuidad y confiabilidad del suministro eléctrico en beneficio de la población”, enfatizó la CFE a través de un comunicado.

Finalmente, la eléctrica nacional reafirmó su compromiso institucional de sostener una administración eficiente que asegure el desarrollo del sector energético en todo el territorio nacional. “La CFE reitera su compromiso con una gestión responsable y sostenible, orientada a preservar su estabilidad financiera, fortalecer su capacidad de inversión y contribuir al desarrollo energético del país”, concluyó la empresa.