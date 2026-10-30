Roberto Velasco participa en reunión del G20 en Atlanta; México impulsará diálogo y respeto a la soberanía

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, informó que este viernes 30 de octubre iniciará su participación en la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del G20, que se celebra en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, donde representará a México ante las principales economías del mundo.

A través de su cuenta oficial de X, el canciller señaló que durante los próximos dos días sostendrá conversaciones con sus homólogos de distintas naciones para intercambiar perspectivas sobre los desafíos internacionales y presentar las prioridades de la política exterior mexicana.

“Durante los próximos dos días, en representación de México, dialogaré con mis homólogos de las principales economías del mundo”, expresó Velasco.México promoverá cooperación internacional y desarrollo sostenible

El funcionario destacó que la delegación mexicana aprovechará este encuentro para compartir la estrategia del país en materia de cooperación internacional, desarrollo sostenible y generación de beneficios para la población.

“La delegación mexicana aprovechará este foro para compartir cómo nuestro país tiende puentes con todas las naciones ante los desafíos actuales, impulsa el desarrollo sostenible y trabaja para generar beneficios tangibles en favor de su pueblo, todo ello sobre la base del respeto a nuestra soberanía”, publicó.

Velasco subrayó que el respeto a la soberanía nacional será uno de los principios que guiarán la participación de México en este espacio de diálogo multilateral.Reunión del G20 se desarrolla en Atlanta

La reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 se lleva a cabo los días 30 y 31 de octubre, bajo la presidencia de Estados Unidos, y es encabezada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El encuentro reúne a representantes de las principales economías del mundo para abordar asuntos relacionados con la estabilidad internacional, la cooperación económica y los desafíos globales.

Las conversaciones también se desarrollan en un contexto marcado por los conflictos internacionales, particularmente las guerras en Ucrania y Oriente Medio.

Esta reunión forma parte de los trabajos preparatorios para la Cumbre de Líderes del G20, prevista para los días 14 y 15 de diciembre de 2026 en Miami, Florida.

Con su participación, la delegación mexicana buscará dar a conocer su postura frente a los retos internacionales, privilegiando el diálogo entre las naciones, el desarrollo sostenible y el respeto a la soberanía.