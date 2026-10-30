Acusa Sheinbaum monopolio de empresas en contratos electorales desde 1999

El negocio de la impresión y fabricación de materiales electorales en México habría permanecido durante más de dos décadas en manos de un reducido grupo de empresas, pese a los escándalos registrados desde 1999 y 2005, y fue reconocido públicamente en 2014 por Lorenzo Córdova y Alfredo Figueroa, entonces integrantes de la autoridad electoral, alertó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Afirmó que este esquema de contratación irregular de materiales electorales no comenzó con Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral, sino que se arrastra desde administraciones anteriores.

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que las mismas compañías han concentrado las adjudicaciones del INE y de los organismos públicos locales electorales (OPLE), debido a los criterios de contratación que, aseguró, “limitan la participación de nuevos proveedores”.

“Esta presunta corrupción en el INE de Guadalupe Taddei viene con contratistas que son el monopolio de la contratación del material electoral en México desde 2014; es más, desde antes, desde 1999 en el Estado de México. Primer escándalo 1999, segundo 2005”, señaló.

Incluso, dijo Sheinbaum, el exconsejero presidente Lorenzo Córdova, reconoció que desde hace más de 20 años existían señalamientos sobre la concentración del mercado electoral en unas cuantas compañías, así como la intervención de empresas intermediarias en las contrataciones.

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A pesar de estos antecedentes, la mandataria remarcó que, durante la reforma electoral de 2014, impulsada en el gobierno de Enrique Peña Nieto, se mantuvieron los mecanismos que permitieron que las mismas compañías continuaran como proveedoras del sistema electoral.

Recordó que con esa reforma el Consejo General del INE asumió la facultad de designar a los consejeros de los organismos electorales estatales, atribución que anteriormente correspondía a las entidades federativas.

“¿Quién nombró a estos consejeros? El Consejo General de Lorenzo Córdova. Y esas OPLES contrataron a las mismas empresas, con nadie más”, reprochó.

En ese contexto, rechazó que las irregularidades señaladas puedan atribuirse exclusivamente a la actual presidenta del INE, Guadalupe Taddei, quien fue designada en marzo de 2023 mediante insaculación en la Cámara de Diputados, después de que los grupos parlamentarios no alcanzaron la mayoría calificada para elegir a la titular del organismo.

“Se hizo por tómbola” insistió la presidenta.

También recordó que Taddei había presidido el organismo electoral de Sonora y cuestionó que ahora se responsabilice únicamente a la actual administración por contratos que, sostuvo, tienen antecedentes de varios años.

Sin embargo, consideró que la actual presidenta del INE debe responder por las decisiones tomadas durante su gestión y transparentar las contrataciones realizadas.

“Claro que traicionó la confianza porque al ser nombrada presidenta del INE, pues no debería de haber caído en estos contratos, pero resulta que no es la única que cayó en esos contratos”, expresó.

Propone modificar esquema de contratación

Para limpiar las irregularidades al interior del INE, Claudia Sheinbaum propuso dos medidas que lleven a modificar el esquema de licitaciones de material electoral: abrir el proceso a una mayor competencia y fortalecer a Talleres Gráficos de México, empresa pública que podría asumir la producción de materiales electorales bajo mecanismos de seguridad y vigilancia.

“¿Por qué solo dos empresas pueden producir las casillas, las mamparas? Imagínense ustedes. No me digan que en México no puede haber un montón de empresas que puedan fabricar las casillas, las mamparas. Pues ni que fuera tan complicado”, cuestionó.

Incluso planteó revisar la posibilidad de reutilizar parte del material electoral para reducir los costos de cada proceso, sin comprometer los mecanismos de seguridad que requiere la organización de las elecciones.

Además, insistió en que Talleres Gráficos debe contar con un consejo de administración más abierto y garantizar la producción de materiales electorales.

Las reglas de contratación deben revisarse antes de las elecciones de 2027, pues, dijo, "los señalamientos sobre la concentración de proveedores no son nuevos" ni corresponden exclusivamente a la gestión actual.