Sheinbaum confirma un mexicano desaparecido y siete heridos tras choque de trenes en España

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que una persona originaria de Aguascalientes permanece desaparecida tras el choque de trenes en Toledo, España, y que ha dejado al menos 68 personas fallecidas.

Otros siete mexicanos que viajaban en las unidades involucradas resultaron con lesiones leves, precisó la mandataria.

Durante su conferencia mañanera de este viernes, Sheinbaum Pardo precisó que, en total ocho mexicanos se encontraban a bordo de alguno de los trenes al momento de la colisión, registrada el miércoles.

Siete fueron atendidos en hospitales por heridas leves y posteriormente dados de alta.

Sin embargo, una persona continúa sin ser localizada, por lo que la Embajada de México en España ya presentó una denuncia por desaparición y mantiene comunicación con sus familiares para dar seguimiento a su búsqueda, afirmó la mandataria federal.

Ocho mexicanos viajaban en alguno de los trenes involucrados en el incidente. Siete sufrieron lesiones leves y ya los dieron de alta en un hospital. Una persona originaria de Aguascalientes se encuentra desaparecida, la Embajada de México en España ya puso una denuncia y está en contacto con su familia”, informó.

Al presentar el reporte, la Presidenta reiteró sus condolencias a las autoridades y al pueblo español por el accidente ferroviario, lamentó la pérdida de vidas humanas y manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas.