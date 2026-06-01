Bedolla llama a cerrar filas por la soberanía; oposición busca intervención extranjera

En un enérgico llamado a la defensa de la soberanía nacional, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, denunció que los bloques opositores buscan obtener mediante la intervención extranjera lo que no consiguieron limpiamente en las urnas.

Durante el evento conmemorativo por los dos años del triunfo electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el mandatario estatal instó a la ciudadanía a cerrar filas para impedir que gobiernos externos vulneren la autodeterminación del país.

Ante miles de michoacanos congregados en la Plaza Valladolid del Centro Histórico, Ramírez Bedolla refrendó su respaldo absoluto a la jefa del Ejecutivo federal para la consolidación del llamado "segundo piso" de la Cuarta Transformación.

En su discurso, el mandatario fue contundente al señalar que la oposición ha acudido a instancias en los Estados Unidos con la intención de que el rumbo de México se defina fuera de sus fronteras.

“Que se escuche claro y fuerte: vamos a defender a la patria. O defendemos la soberanía nacional y a la nación o vendrán a gobernarnos desde afuera; eso es lo que está buscando la oposición”, sentenció el gobernador.

Ramírez Bedolla, aseguró que los intentos por debilitar el mandato popular no prosperarán. “Quieren gobiernos títeres y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no lo es”, afirmó de manera categórica ante la multitud proveniente de diversas regiones de Michoacán.

En el marco de este acto político, el Ejecutivo estatal abordó la reciente aprobación de la reforma electoral en Michoacán. Calificó esta iniciativa como una herramienta fundamental para blindar los procesos democráticos y garantizar que la integridad de los aspirantes sea revisada bajo criterios estrictos de transparencia.

El gobernador subrayó que la nueva legislación establece un precedente histórico en el estado, al incluir mecanismos para la anulación de elecciones en aquellos casos donde se acredite cualquier tipo de injerencia por parte de la delincuencia organizada. Con ello, aseguró, se garantiza la legalidad democrática y se protege el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes.