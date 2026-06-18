Matan a empresario en Tamaulipas; indagan extorsión por cobro de piso

Un empresario local de Matamoros, Tamaulipas, fue asesinado a balazos por sujetos que le dispararon desde un vehículo en marcha.

El ataque ocurrió al mediodía del jueves en la calle Nicolás Bravo, entre las calles 8 y 9, en el primer cuadro de la zona centro de ese municipio fronterizo.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó, a través de sus redes sociales, que autoridades atendieron el reporte de un hombre sin signos vitales en dicha ubicación y que personal de seguridad e investigación se encuentra en el lugar realizando las diligencias correspondientes.

De manera oficial, la víctima no ha sido identificada; sin embargo, en redes sociales donde lamentaron el hecho, confirmaron que se trata de José Alberto Gaytán Ramírez, reconocido empresario local y propietario de diversos establecimientos de hamburguesas al carbón conocidos como "Señor Carbón".

De acuerdo con datos preliminares, Gaytán Ramírez se encontraba en la vía pública cuando los tripulantes de un vehículo blanco se aproximaron y, al pasar, le dispararon en la cabeza, causándole la muerte de manera instantánea.

Su cuerpo quedó tendido cerca de la acera.

Las autoridades fueron alertadas del hecho, pero no se reportó la detención de ningún sospechoso.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y personal forense acudieron al lugar para recabar indicios para la carpeta de investigación, además de trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia.

Aunque de manera oficial no se ha dado a conocer el móvil del crimen, comerciantes de la zona que pidieron el anonimato señalaron que este podría estar relacionado con el cobro de piso, pues, de acuerdo con su testimonio, una gran cantidad de negocios en la frontera de Tamaulipas están sometidos a extorsiones por parte del crimen organizado.