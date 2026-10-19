Hombre gana apuesta en app, la presume con escort que contrató y después sufre golpiza

Un hombre pasó de dar un golpe de suerte a recibir una golpiza después de que, presuntamente, presumiera haber ganado una importante suma de dinero en una apuesta realizada a través de una aplicación móvil en la ciudad de Saltillo, Coahuila.

El afectado, quien responde al nombre de Hugo “N”, había invertido dinero apostando por medio de una app mientras estaba en su casa ubicada en la colonia Universidad Pueblo.

Al darse cuenta que los pronósticos le favorecieron, y que había recibido grandes ganancias, el hombre decidió salir a divertirse, por lo que contrató los servicios de una mujer de compañía, a quien llevó a su casa situada en la calle Luis Spota.

De acuerdo a ABC Noticias, mientras estaba con la escort, Hugo “N” le habría comentado acerca de su suerte al ganar varias apuestas, sin embargo, al poco tiempo llegó a su casa un grupo de individuos que irrumpieron en el domicilio y comenzaron a golpearlo hasta dejarlo malherido.

Ha trascendido que la mujer contratada por el propietario del hogar compartió su ubicación a los agresores, quienes además se apoderaron de su celular, en donde tenía instalada la aplicación de las apuestas.

Durante la madrugada, vecinos se percataron de lo que había ocurrido y acudieron a la casa del hombre para intentar ayudarlo, sin embargo, lo encontraron en el suelo, tendido sobre un charco de sangre.

Las personas reportaron los hechos a la línea de emergencia 911 y un equipo de paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron al sitio y le brindaron los primeros auxilios.

Hugo “N” fue trasladado al Hospital General para recibir atención médica acorde a las lesiones que presentaba en su cuerpo.

La Policía Municipal de Saltillo tomó conocimiento de lo sucedido y brindaron acompañamiento a la víctima para que interpusiera una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, a fin de que se abra una carpeta de investigación y se inicie con la búsqueda de los probables agresores.